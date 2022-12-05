Марокко - Испания: где и когда смотреть матч 1/8 ЧМ-2022

Испанцы попытаются обыграть марокканцев на мундиале в Катаре

Во вторник, 6 декабря, состоятся последние матчи 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Катаре, в частности Марокко сыграет с Испанией. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Марокко — Испания.

Игра 1/8 финала Марокко — Испания будет доступна для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). В другом матче игрового дня сыграют португальцы и швейцарцы.

Матч первого раунда плей-офф Марокко — Испания состоится в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Победитель этой игры в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет либо с Португалией, либо со Швейцарией.

Напомним, в первом туре мундиаля в Катаре Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), после чего "Атласские львы" переиграли Бельгию (2:0) и победили Канаду (2:1).

На старте Мундиаля Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей (7:0), затем "Фурия Роха" упустила победу над немцами (1:1), после чего сенсационно уступила Японии (1:2).