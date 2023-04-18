"Інтер" — "Бенфіка": де і коли дивитись матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок у відповідь відбудеться в Італії

У середу, 19 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч-відповідь "Інтер" — "Бенфіка". У першому матчі, який відбувся в Португалії, гості забезпечили собі гандикап для виходу в півфінал (2:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Бенфіка".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між міланцями та лісабонцами пройде в італійському Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а також кращі моменти поєдинку.

"Бенфіка" – "Інтер". Відео голів та огляд матчу

Перемога у першому матчі — єдина для "Інтера" у восьми останніх іграх в усіх турнірах. Команда Сімоне Індзагі посідає лише п’яте місце в італійській Серії А.

Тим часом, "Бенфіка" переживає явний спад, програвши три останні поєдинки у всіх турнірах. Колектив Рогера Шмідта лідирує в португальській лізі з відривом у чотири очки від "Порту".

В ще одному матчі вечора зіграють "Баварія" та "Манчестер Сіті". Усі учасники 1/4 фіналу та потенційні пари півфіналу доступні для ознайомлення у нас на сайті.

Нагадаємо, "Бенфіка" в 1/8 фіналу впевнено пройшла "Брюгге" українського нападника Романа Яремчука. Тим часом, "Інтер" розібрався з португальським "Порту".