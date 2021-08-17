Підсумки дня 17 серпня: рознос "радянської" інсталяції на Інститутській, ситуація в Афганістані

Вечірній дайджест головних новин 17 серпня.

Коронавірус в Україні

коронавірус

В Україні за 16 серпня коронавірусів заразилися 890 осіб. Серед них — 81 дитина і 10 медпрацівників.

Інсталяцію з "ностальгією за СРСР" на місці вбивства Небесної сотні тут же знесли

Інсталяція з ностальгією за СРСР

У Києві напередодні Дня Незалежності розгорівся неабиякий скандал через встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяцій з "ностальгією за СРСР". Там вранці, 17 серпня, почали установку "радянських" автоматів з газованою водою, проте до обіду прийшли активісти і все знесли.

В Офісі Президента знесення інсталяцій з "ностальгією за СРСР" назвали "наслідком маніпуляцій ".

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій і показав, що від неї залишилося.

У Білорусі проти дівчини вбитого в Києві Шишова завели кримінальну справу

Божена Жолудь

Управління Слідчого комітету міста Мінськ (Білорусь) відкрило кримінальну справу проти дівчини іціонера Віталія Шишова Божени Жолудь.

Ситуація в Афганістані

Афганістан

З Кабула в Катар літак Boeing ВВС США евакуював 640 осіб — практично рекордна кількість людей для цього типу вантажних літаків.

У заручниках ситуації в Афганістані виявилися більш півтори сотні громадян України. Всі вони звернулися в дипвідомства і просять повернути їх додому.

Разом з тим, афганець, який переїхав в дитинстві в Україні, розповів "Телеграфу", що тепер станеться в Афганістані.

Українець у фіналі чемпіонату Європи з шашок виніс росіянина

Юрій Анікєєв

Український шашкіст Юрій Анікєєв вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи з шашок-64.

Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки

Боб Ділан

Американський співак, лауреат Нобелівської премії Боб Ділан потрапив в скандал сексуального характеру. Артиста звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки.