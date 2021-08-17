Підсумки дня 17 серпня: рознос "радянської" інсталяції на Інститутській, ситуація в Афганістані
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Вечірній дайджест головних новин 17 серпня.
Коронавірус в Україні
В Україні за 16 серпня коронавірусів заразилися 890 осіб. Серед них — 81 дитина і 10 медпрацівників.
Інсталяцію з "ностальгією за СРСР" на місці вбивства Небесної сотні тут же знесли
У Києві напередодні Дня Незалежності розгорівся неабиякий скандал через встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяцій з "ностальгією за СРСР". Там вранці, 17 серпня, почали установку "радянських" автоматів з газованою водою, проте до обіду прийшли активісти і все знесли.
В Офісі Президента знесення інсталяцій з "ностальгією за СРСР" назвали "наслідком маніпуляцій ".
Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій і показав, що від неї залишилося.
У Білорусі проти дівчини вбитого в Києві Шишова завели кримінальну справу
Управління Слідчого комітету міста Мінськ (Білорусь) відкрило кримінальну справу проти дівчини іціонера Віталія Шишова Божени Жолудь.
Ситуація в Афганістані
З Кабула в Катар літак Boeing ВВС США евакуював 640 осіб — практично рекордна кількість людей для цього типу вантажних літаків.
У заручниках ситуації в Афганістані виявилися більш півтори сотні громадян України. Всі вони звернулися в дипвідомства і просять повернути їх додому.
Разом з тим, афганець, який переїхав в дитинстві в Україні, розповів "Телеграфу", що тепер станеться в Афганістані.
Українець у фіналі чемпіонату Європи з шашок виніс росіянина
Український шашкіст Юрій Анікєєв вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи з шашок-64.
Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки
Американський співак, лауреат Нобелівської премії Боб Ділан потрапив в скандал сексуального характеру. Артиста звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки.
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