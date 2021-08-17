Итоги дня 17 августа: разнос "советской" инсталляции на Институтской, ситуация в Афганистане

Вечерний дайджест главных новостей 17 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за 16 августа коронавирусом заразились 890 человек. Среди них — 81 ребенок и 10 медработников.

Инсталляцию с "ностальгией по СССР" на месте убийства Небесной сотни тут же снесли

Инсталляция с ностальгией по СССР

В Киеве накануне Дня Независимости разгорелся нешуточный скандал из-за установленных на Аллее Героев Небесной Сотни инсталляций с "ностальгией по СССР". Там утром, 17 августа, начали установку "советских" автоматов с газировкой, однако к обеду пришли активисты и все снесли.

В Офисе Президента снос инсталляций с "ностальгией по СССР" назвали "следствием манипуляций".

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, что от нее осталось.

В Беларуси против девушки убитого в Киеве Шишова завели уголовное дело

Божена Жолудь

Управление следственного комитета города Минск (Беларусь) открыло уголовное дело против девушкииционера Виталия Шишова Божены Жолудь.

Ситуация в Афганистане

Афганистан

Из Кабула в Катар самолет Boeing ВВС США эвакуировал 640 человек — практически рекордное количество людей для этого типа грузовых самолетов.

В заложниках ситуации в Афганистане оказались более полторы сотни граждан Украины. Все они обратились в дипведомства и просят вернуть их домой.

Вместе с тем, афганец, переехавший в детстве в Украину, рассказал "Телеграфу", что теперь произойдет в Афганистане.

Украинец в финале чемпионата Европы по шашкам вынес россиянина

Юрий Аникеев

Украинский шашист Юрий Аникеев во второй раз подряд выиграл чемпионат Европы по шашкам-64.

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Боб Дилан

Американский певец, лауреат Нобелевской премии Боб Дилан попал в скандал сексуального характера. Артиста обвинили в изнасиловании 12-летней девочки.