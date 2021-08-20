Підсумки дня 20 серпня: санкції проти Шарія і Гужви, знесення будинку Барбана, проблеми з флагштоками в Україні

Вечірній дайджест головних подій 20 серпня.

Коронавірус в Україні

коронавірус

Станом на 20 серпня в країні зафіксували 1600 нових інфікувань коронавірусом. Серед захворілих — 112 дітей і 46 медпрацівників.

Засідання РНБО

РНБО

Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання в п’ятницю, 20 серпня, прийняв рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявився головний редактор видання "Країна UA" Ігор Гужва, а також Анатолій Шарій і його дружина Ольга.

Крім того було прийнято рішення про повернення в державну власність черкаського хімічного заводу "Азот".

У Києві вночі знесли садибу Барбана

Будинок Барбана

У Києві частково знесли будинок Барбана, який був побудований в 1891 році. Історична будівля 19 століття зносять заради новобудови — забудовник почав роботи в 5 ранку.

У мережі показали з дрона під що він перетворився.

В РНБО же кажуть, що будинок буде відновлений, а заодно з цим буде проведено аудит усіх архітектурних пам’яток на території України.

Флагштоки

Флагшток в Херсоні

У Херсоні на набережній парку Слави вранці 20 серпня впав флагшток, який встановлювали до Дня Незалежності.

За нещасливим збігом обставин він приземлився прямо на припаркований поруч автомобіль. Як стало відомо пізніше, власником розчавленого "Lexus" виявився місцевий чиновник Віталій Караваєв, який відповідав за установку цього флагштока.

На цьому проблеми з флагштоками не закінчилися, так в Ужгороді зиркнула недавно встановлена 30-метрова конструкція.

А в Коростені Житомирської області на місці установки флагштока знайшли кістки мамонта.

Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України

Джамала і Tayanna

Українські співачки Джамала та Tayanna в п’ятницю, 20 серпня, презентували першу спільну композицію під назвою "Моя Земля" і вже отримали схвальні відгуки шанувальників.