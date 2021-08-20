Укр

Итоги дня 20 августа: санкции против Шария и Гужвы, снос дома Барбана, проблемы с флагштоками в Украине

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Итоги дня 20 августа: санкции против Шария и Гужвы, снос дома Барбана, проблемы с флагштоками в Украине Новость обновлена 20 августа 2021, 21:40

Вечерний дайджест главных событий 20 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На 20 августа в стране зафиксировали 1600 новых инфицирований коронавирусом. Среди заболевших — 112 детей и 46 медработников.

Заседание СНБО

СНБО
СНБО

Совет национальной безопасности и обороны во время своего заседания в пятницу, 20 августа, принял решение о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых оказался главный редактор издания "Страна UA" Игорь Гужва, а также Анатолий Шарий и его жена Ольга.

Кроме того было принято решение о возвращении в государственную собственность черкасского химического завода "Азот".

В Киеве ночью снесли усадьбу Барбана

Дом Барбана
Дом Барбана

В Киеве частично снесли дом Барбана, который был построен в 1891 году. Историческое здание 19 века сносят ради новостройки — застройщик начал работы в 5 утра.

В сети показали с дрона во что он превратился.

В СНБО же говорят, что дом будет восстановлен, а заодно с этим будет проведен аудит всех архитектурных памяток на территории Украины.

Флагштоки

Флагшток в Херсоне
Флагшток в Херсоне

В Херсоне на набережной парка Славы утром 20 августа упал флагшток, который устанавливали к Дню Независимости.

По несчастливому стечению обстоятельств он приземлился прямиком на припаркованный рядом автомобиль. Как стало известно позже, владельцем раздавленного "Lexus" оказался местный чиновник Виталий Караваев, который отвечал за установку этого флагштока.

На этом проблемы с флагштоками не закончились, так в Ужгороде покосилась недавно установленная 30-метровая конструкция.

А в Коростене Житомирской области на месте установки флагштока нашли кости мамонта.

Джамала и TAYANNA презентовали совместный трек ко Дню независимости Украины

Джамала и Tayanna
Джамала и Tayanna

Украинские певицы Джамала и Tayanna в пятницу, 20 августа, презентовали первую совместную композицию под названием "Моя Земля" и уже получили хвалебные отзывы поклонников.

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