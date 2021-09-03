Підсумки дня 3 вересня: вбивство українця в Польщі, кінець шоу Мендель і бої за Панджшер в Афганістані
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Вечірній дайджест головних подій 3 вересня.
Коронавірус в Україні
За попередню добу в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. У їх число входить 171 дитина і 40 медичних працівників.
При цьому, у двох областях динаміка рівня госпіталізацій виросла за рамки 50% "зеленої зони". Першого вересня в Луганській області показник склав 75,8%, в Одеській — 70,2%.
У Панджшерской долині Афганістану йдуть запеклі бої
Після запеклих бойових зіткнень між талібами та бійцями опору в Панджшері обидві сторони зазнали втрат, але жодна з них не готова поступитися.
Канал Ахметова закрив програму про боротьбу з олігархами
Програма "Велика деолігархізація" припиняє існування. Причиною тому стало визнання омбудсменом Людмилою Денисовою неконституційним законопроекту 5599, більш відомого, як "закон про олігархів".
Серед ведучих телепрограми засвітилася і колишній прессекретар Зеленського Юлія Мендель.
Смерть українця в Польщі
У Польщі трагічно загинув 25-річний українець, стосовно якого копи застосували тортури як до "буйного". Але з’явилося відео, яке свідчить про зворотне.
Про те, що сталося з хлопцем насправді в той фатальний день, і чому він не міг спровокувати польських поліціянтів на такі жорсткі дії "Телеграфу" розповіла наречена загиблого Сузанна Водолівова.
Українець помер в поліцейському витверезнику ще 30 липня, однак перша інформація про цей випадок в ЗМІ потрапила тільки 18 серпня.
Українці в десятий день Паралімпіади взяли ще чотири "золота"
Українські спортсмени продовжують демонструвати високі результати на Паралімпіаді в Токіо. За 10-й день змагання вони принесли в скарбничку нашої збірної ще десять медалей. З них чотири золотих, п’ять срібних і одна бронзова.
Мегапопулярний український співак стане ведучим "Танців з зірками"
Український співак Макс Барських стане ведучим зоряного балкона в першому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками".
"Кримнашист" Баста знову зібрався до Києва з концертом
Після того як для російського репера Басти закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив в нашу країну з концертами. Черговий виступ Василя Вакуленка в Києві заплановано на 19 грудня.
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