Підсумки дня 3 вересня: вбивство українця в Польщі, кінець шоу Мендель і бої за Панджшер в Афганістані

Вечірній дайджест головних подій 3 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

За попередню добу в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. У їх число входить 171 дитина і 40 медичних працівників.

При цьому, у двох областях динаміка рівня госпіталізацій виросла за рамки 50% "зеленої зони". Першого вересня в Луганській області показник склав 75,8%, в Одеській — 70,2%.

У Панджшерской долині Афганістану йдуть запеклі бої

Ахмад Масуд

Після запеклих бойових зіткнень між талібами та бійцями опору в Панджшері обидві сторони зазнали втрат, але жодна з них не готова поступитися.

Канал Ахметова закрив програму про боротьбу з олігархами

Велика деолігархізація

Програма "Велика деолігархізація" припиняє існування. Причиною тому стало визнання омбудсменом Людмилою Денисовою неконституційним законопроекту 5599, більш відомого, як "закон про олігархів".

Серед ведучих телепрограми засвітилася і колишній прессекретар Зеленського Юлія Мендель.

Смерть українця в Польщі

Дмитро Никифоренко

У Польщі трагічно загинув 25-річний українець, стосовно якого копи застосували тортури як до "буйного". Але з’явилося відео, яке свідчить про зворотне.

Про те, що сталося з хлопцем насправді в той фатальний день, і чому він не міг спровокувати польських поліціянтів на такі жорсткі дії "Телеграфу" розповіла наречена загиблого Сузанна Водолівова.

Українець помер в поліцейському витверезнику ще 30 липня, однак перша інформація про цей випадок в ЗМІ потрапила тільки 18 серпня.

Українці в десятий день Паралімпіади взяли ще чотири "золота"

Паралімпіада

Українські спортсмени продовжують демонструвати високі результати на Паралімпіаді в Токіо. За 10-й день змагання вони принесли в скарбничку нашої збірної ще десять медалей. З них чотири золотих, п’ять срібних і одна бронзова.

Мегапопулярний український співак стане ведучим "Танців з зірками"

Макс Барських

Український співак Макс Барських стане ведучим зоряного балкона в першому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками".

"Кримнашист" Баста знову зібрався до Києва з концертом

Баста

Після того як для російського репера Басти закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив в нашу країну з концертами. Черговий виступ Василя Вакуленка в Києві заплановано на 19 грудня.