Підсумки дня 16 вересня: вибух у Карпатах, смерть школярки у Полтаві, військова місія ЄС в Україні

Вечірній дайджест головних подій 16 вересня

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 16 вересня

В Україні станом на ранок четверга, 16 вересня, вперше з травня місяця зафіксували 5744 нових випадків коронавірусу. Крім того, зросла кількість дитячої захворюваності — за 15 вересня виявили 629 випадків COVID-19 у дітей, 95 інфікувань припало на медперсонал. Подібний рівень захворюваності в останній раз фіксували 15 травня.

Вибух у Карпатах

У Карпатах вибухнуло багаття - двоє людей загинули

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні, 16 вересня, повідомила, що у Карпатах внаслідок вибуху багаття загинули двоє людей, а ще четверо постраждали. Вибух стався на полонині "Берди", де відпочивала група з 12 туристів, серед яких двоє дітей.

Пізніше стало відомо, що троє з чотирьох постраждалих перебувають у критичному стані. Діти не постраждали

Смерть школярки у Полтаві

У Полтаві в реанімації померла 10-річна школярка

У Полтавському ліцеї №33 урок фізкультури завершився трагічно для 10-річної школярки — дівчинка втратила свідомість, після чого її госпіталізували у реанімацію, де вона померла не приходячи до тями. У школі повідомили, що у дитини не було протипоказань до занять фізкультурою. Під час того, як їй стало погано, вона брала участь в тренуванні на футбольну тему — діти обводили м’яч навколо фішок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Ймовірність вторгнення РФ в Україну через Білорусь

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович оцінив можливість вторгнення армії РФ з території Білорусі. На його думку, ймовірність є, але невелика, адже Лукашенко все ж поки має "певну незалежність". А підтверджує це те, що Білорусь поки офіційно не визнала Крим російським.

Військово-консультативна місія ЄС в Україні

В Україні може з'явитися військово-консультативна місія ЄС

В Україні найближчим часом може зʼявитися військово-консультативна та навчальна місія Європейського союзу. Варіанти її створення у четвер, 16 вересня, мають розглянути посли країн ЄС. Її співробітники мають консультувати Міноборони України та Генштаб щодо "реформування професійної військової освіти".

Українська блогерка після зізнань у любові до РФ подала в суд на офіцера ЗСУ

Таїсія Маламан/Онацька

Після того, як блогерка з Києва під ніком @ di.rubens зняла відео із зізнанням у коханні до Росії, її розкритикували у мережі. Однак, дівчина вирішила "відмити" свою репутацію і подала позов до суду на офіцера Генерального штабу ЗСУ Анатолія Штефана, який якраз і "розворушив" цей скандал. Блогерка вимагає визнати відео, в якому вона зізнається в любові до Росії, сфальсифікованим.

Джамала купила земельну ділянку біля Монатіка та Дорофєєвої

Джамала

Українська співачка Джамала придбала величезну і дорогу земельну ділянку під Києвом. Виконавиця буде жити по сусідству з Надією Дорофеєвою і Володимиром Дантесом, Дмитром Монатіком і Оленою Шоптенко у селі Крюківщина.

Відомого російського режисера ввели в кому

Андрій Звягінцев

Відомий російський кінорежисер Андрій Звягінцев, фільм якого — "Левіафан" визнали кращим на Лондонському кінофестивалі, знаходиться в штучній комі. Причиною цього стали наслідки коронавірусу.