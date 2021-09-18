Підсумки дня 18 вересня: негода в Одесі, вибори в Росії і український прапор на Місяці

Вечірній дайджест головних подій 18 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Подолавши черговий психологічний рубіж в шість тисяч випадків щодня, коронавірус в Україні не здає позиції. За добу п’ятниці в країні зафіксували 6234 нових випадки.

Латвія внесла Україну до переліку країн, які загрожують здоров’ю її населення. Це сталося через зростання захворюваності коронавірусів протягом 14 днів.

Одесу затопило зливою

Одеса

В Україну повернулися дощі — з п’ятниці погода зіпсувалася в деяких регіонах. Уже в суботу 18 вересня опадами накрила велику частину країни.

Серед регіонів, які сповна відчули на собі зміну погодних умов, виявилася Одеса.

Вибори в Росії

Вибори в Росії

У Росії з 17 по 19 вересня проходять вибори в Державну думу і вони вже встигли відзначитися курйозними та дивними моментами. На виборчі дільниці приходили люди в костюмах бюлетеня, сировара, коня і ще декількох дивних персонажів.

Президент країни Володимир Путін віддав свій голос за допомогою системи дистанційного голосування. Поширений в мережі ролик уже привернув увагу ЗМІ, які припустили, що дата на годиннику Путіна вказує на те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Але на цьому дива не закінчилися.

Прапор України вперше в історії побуває на Місяці

Місяць

Українська компанія приєдналася до космічної місії на Місяць, організатором якої є британська компанія Spacebit разом з підприємствами інших країн світу. Таким чином, Україна візьме участь в місії на супутник, що станеться навесні 2022 року.

У Львові померла внучата племінниця Івана Франка

Оксана Франко

У Львові у віці 82 років померла внучка рідного брата Івана Франка та професор кафедри етнології, доктор історичних наук Оксана Франко.

У Андрія Данилка померла мама

Андрій Данилко

У народного артиста України Андрія Данилка, який виступає в сценічному амплуа Вєрки Сердючки, померла мати. Трагедія в родині артиста сталася ще рік тому, але він вважав за краще приховувати це від публіки.