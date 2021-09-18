Итоги дня 18 сентября: непогода в Одессе, выборы в России и украинский флаг на Луне

Вечерний дайджест главных событий 18 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Преодолев очередной психологический рубеж в шесть тысяч случаев ежедневно, коронавирус в Украине не сдает позиции. За сутки пятницы в стране зафиксировали 6234 новых случая.

Латвия внесла Украину в перечень стран, которые угрожают здоровью ее населения. Это произошло из-за роста заболеваемости коронавирусом в течение 14 дней.

Одессу затопило ливнем

Одесса

В Украину вернулись дожди — с пятницы погода испортилась в некоторых регионах. Уже в субботу 18 сентября осадками накрыло большую часть страны.

В числе регионов, которые сполна ощутили на себе смену погодных условий, оказалась Одесса.

Выборы в России

Выборы в России

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и они уже успели отличиться курьезными и странными моментами. На избирательные участки приходили люди в костюмах бюллетеня, сыровара, лошади и еще нескольких странных персонажей.

Президент страны Владимир Путин отдал свой голос посредством системы дистанционного голосования. Распространенный в сети ролик уже привлек внимание СМИ, которые предположили, что дата на часах Путина указывает на то, что соответствующие кадры были записаны заранее. Но на этом странности не закончились.

Флаг Украины впервые в истории побывает на Луне

Луна

Украинская компания присоединилась к космической миссии на Луну, организатором которой является британская компания Spacebit вместе с предприятиями других стран мира. Таким образом, Украина примет участие в миссии на спутник, что произойдет весной 2022 года.

Во Львове умерла внучатая племянница Ивана Франко

Оксана Франко

Во Львове в возрасте 82 лет умерла внучка родного брата Ивана Франко и профессор кафедры этнологии, доктор исторических наук Оксана Франко.

У Андрея Данилко умерла мама

Андрей Данилко

У народного артиста Украины Андрея Данилко, который выступает в сценическом амплуа Верки Сердючки, умерла мать. Трагедия в семье артиста произошла еще год назад, но он предпочитал скрывать это от публики.