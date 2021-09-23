Підсумки дня 23 вересня: "жовта" зона в Україні, прийняття закону про олігархів, протести під Радою

Вечірній дайджест головних подій 23 вересня

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 23 вересня

Станом на ранок четверга, 23 вересня, в Україні зафіксували 7 866 нових випадків коронавірусу. За добу стало більш ніж на тисячу більше нових хворих, і число госпіталізацій залишається високим. У той же час, вже третій день поспіль фіксують понад сто летальних випадків за добу.

Найбільше хворих випало на Харківщину, Львівщину, Донеччину, Київ і Дніпропетровщину.

"Жовта" зона карантину

Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону карантину

У звʼязку зі значним сплеском захворюваності на коронавірус Україна від сьогодні, 23 вересня, перейшла у "жовту" зону епідемічних обмежень, що передбачає посилення правил карантину.

Перш за все будуть внесені зміни в роботу фітнес-центрів і спортзалів, роботу навчальних закладів, закладів культури, а також в проведення масових заходів. Варто зазначити, що серйозні заходи спочатку хотіли ввести і щодо шкіл і дитсадків — їх мали перевести на дистанційну роботу, якщо там не вакциновано більше 80% персоналу. Але таких закладів виявилося забагато, тому було вирішено скасувати цю вимогу.

На Донбасі поранили двох українських військових

У зоні ООС тривають обстріли

Штаб Операції обʼєднаних сил зранку у четвер, 23 вересня, повідомив про значне збільшення кількость обстрілів на Донбасі та двох поранених військовослужбовців ЗСУ.

Російські бойовики двічі застосовували озброєння заборонене Мінськими угодами і дюжину разів за 22 вересня порушували перемир’я.

Акції протесту під Верховною Радою

Силовики відтісняють учасників протесту під Верховною Радою

Перед засідання Верховної Ради під її стінами пройшли одразу три акції протесту: мітингували ФОПівці, власники машин на європейських номерах і ОПЗЖ.

"Євробляхери" вимагали впорядкувати розмитнення "євроблях" і стверджували, що це принесе в бюджет 19 млрд грн. ФОПівці вимагали підтримати законопроекти №3853-1 і №3853-2 спрямовані на скасування обов’язкових касових апаратів. Партія "ОПЗЖ" протестувала проти тиску на ЗМІ і опозицію.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події та поділився ексклюзивними фотографіями.

Рада прийняла закон про деолігархізацію

Рада прийняла антиолігархічний закон

Верховна Рада у четвер, 23 вересня, прийняла закон про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії. "За" висловилися 279, "проти" — 54.

У мережі закон сприйняли неоднозначно. Більшість громадян переконані, що цей закон жодним чином не повпливає на олігархів.

Героїня Олімпіади в Токіо вийшла заміж

Анжеліка Терлюга вийшла заміж

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, вийшла заміж. Її обранцем став тренер з карате Володимир Зарецький.

Мілевський оголосив про завершення кар’єри

Мілевський оголосив про завершення кар'єри

Одіозний український футболіст Артем Мілевський на стадіоні "Динамо" оголосив про завершення своєї карʼєри. "Міля" опублікував зворушливе відео, яке закінчується фразою "Що буде далі?".