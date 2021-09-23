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Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой

Автор
Анна Дворовенко
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Главные новости дня Новость обновлена 23 сентября 2021, 21:19
Главные новости дня

Вечерний дайджест главных событий 23 сентября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 23 сентября
Коронавирус в Украине 23 сентября

По состоянию на утро четверга, 23 сентября, в Украине зафиксировали 7 866 новых случаев коронавируса. За сутки стало более чем на тысячу больше новых больных, и число госпитализаций остается высоким. В то же время, уже третий день подряд фиксируют более ста летальных случаев в сутки.

Больше всего больных выпало в Харьковскую, Львовскую, Донецкую, Днепропетровскую области и Киев.

"Желтая" зона карантина

Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина
Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина

В связи со значительным всплеском заболеваемости коронавирусом Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, перешла в "желтую" зону эпидемических ограничений, что предусматривает ужесточение правил карантина.

Прежде всего будут внесены изменения в работу фитнес-центров и спортзалов, работу учебных заведений, учреждений культуры, а также в проведение массовых мероприятий. Стоит отметить, что серьезные меры сначала хотели ввести и по школам и детсадам — их должны были перевести на дистанционную работу, если там не вакцинировано более 80% персонала. Но таких заведений оказалось слишком много, поэтому было решено отменить это требование.

На Донбассе ранили двух украинских военных

В зоне ООС продолжаются обстрелы
В зоне ООС продолжаются обстрелы

Штаб Операции объединенных сил утром в четверг, 23 сентября, сообщил о значительном увеличении количества обстрелов на Донбассе и о двух раненых военнослужащих ВСУ.

Российские боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.

Акции протеста под Верховной Радой

Силовики оттесняют протестующих под Верховной Радой
Силовики оттесняют протестующих под Верховной Радой

Перед заседанием Верховной Рады под ее стенами прошли сразу три акции протеста : митинговали ФОПовци, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.

"Евробляхеры" требовали упорядочить растаможку "евроблях" и утверждали, что это принесет в бюджет 19 млрд грн. ФОПовци требовали поддержать законопроекты №3853-1 и №3853-2, направленные на отмену обязательных кассовых аппаратов. Партия "ОПЗЖ" протестовала против давления на СМИ и оппозицию.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и поделился эксклюзивными фотографиями.

Рада приняла закон про деолигархизацию

Рада приняла антиолигархический закон
Рада приняла антиолигархический закон

Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию. "За" высказались 279, "против" — 54.

В сети закон восприняли неоднозначно. Большинство граждан убеждены, что этот закон никоим образом не повлияет на олигархов.

Героиня Олимпиады в Токио вышла замуж

Анжелика Терлюга вышла замуж
Анжелика Терлюга вышла замуж

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, вышла замуж. Ее избранником стал тренер по каратэ Владимир Зарецкий.

Милевский объявил о завершении карьеры

Милевский объявил о завершении карьеры
Милевский объявил о завершении карьеры

Одиозный украинский футболист Артем Милевский на стадионе "Динамо" объявил о завершении своей карьеры. "Миля" опубликовал трогательное видео, которое заканчивается фразой "Что будет дальше?".

Теги:
#Коронавирус #23 сентября #Итоги дня #желтая зона #Закон об олигархах
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