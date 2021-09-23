Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой
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Вечерний дайджест главных событий 23 сентября
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 23 сентября, в Украине зафиксировали 7 866 новых случаев коронавируса. За сутки стало более чем на тысячу больше новых больных, и число госпитализаций остается высоким. В то же время, уже третий день подряд фиксируют более ста летальных случаев в сутки.
Больше всего больных выпало в Харьковскую, Львовскую, Донецкую, Днепропетровскую области и Киев.
"Желтая" зона карантина
В связи со значительным всплеском заболеваемости коронавирусом Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, перешла в "желтую" зону эпидемических ограничений, что предусматривает ужесточение правил карантина.
Прежде всего будут внесены изменения в работу фитнес-центров и спортзалов, работу учебных заведений, учреждений культуры, а также в проведение массовых мероприятий. Стоит отметить, что серьезные меры сначала хотели ввести и по школам и детсадам — их должны были перевести на дистанционную работу, если там не вакцинировано более 80% персонала. Но таких заведений оказалось слишком много, поэтому было решено отменить это требование.
На Донбассе ранили двух украинских военных
Штаб Операции объединенных сил утром в четверг, 23 сентября, сообщил о значительном увеличении количества обстрелов на Донбассе и о двух раненых военнослужащих ВСУ.
Российские боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.
Акции протеста под Верховной Радой
Перед заседанием Верховной Рады под ее стенами прошли сразу три акции протеста : митинговали ФОПовци, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.
"Евробляхеры" требовали упорядочить растаможку "евроблях" и утверждали, что это принесет в бюджет 19 млрд грн. ФОПовци требовали поддержать законопроекты №3853-1 и №3853-2, направленные на отмену обязательных кассовых аппаратов. Партия "ОПЗЖ" протестовала против давления на СМИ и оппозицию.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и поделился эксклюзивными фотографиями.
Рада приняла закон про деолигархизацию
Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию. "За" высказались 279, "против" — 54.
В сети закон восприняли неоднозначно. Большинство граждан убеждены, что этот закон никоим образом не повлияет на олигархов.
Героиня Олимпиады в Токио вышла замуж
Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, вышла замуж. Ее избранником стал тренер по каратэ Владимир Зарецкий.
Милевский объявил о завершении карьеры
Одиозный украинский футболист Артем Милевский на стадионе "Динамо" объявил о завершении своей карьеры. "Миля" опубликовал трогательное видео, которое заканчивается фразой "Что будет дальше?".
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