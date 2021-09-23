Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой

Вечерний дайджест главных событий 23 сентября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 23 сентября

По состоянию на утро четверга, 23 сентября, в Украине зафиксировали 7 866 новых случаев коронавируса. За сутки стало более чем на тысячу больше новых больных, и число госпитализаций остается высоким. В то же время, уже третий день подряд фиксируют более ста летальных случаев в сутки.

Больше всего больных выпало в Харьковскую, Львовскую, Донецкую, Днепропетровскую области и Киев.

"Желтая" зона карантина

Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина

В связи со значительным всплеском заболеваемости коронавирусом Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, перешла в "желтую" зону эпидемических ограничений, что предусматривает ужесточение правил карантина.

Прежде всего будут внесены изменения в работу фитнес-центров и спортзалов, работу учебных заведений, учреждений культуры, а также в проведение массовых мероприятий. Стоит отметить, что серьезные меры сначала хотели ввести и по школам и детсадам — их должны были перевести на дистанционную работу, если там не вакцинировано более 80% персонала. Но таких заведений оказалось слишком много, поэтому было решено отменить это требование.

На Донбассе ранили двух украинских военных

В зоне ООС продолжаются обстрелы

Штаб Операции объединенных сил утром в четверг, 23 сентября, сообщил о значительном увеличении количества обстрелов на Донбассе и о двух раненых военнослужащих ВСУ.

Российские боевики дважды применяли вооружение запрещенное Минскими соглашениями и дюжину раз за 22 сентября нарушали перемирие.

Акции протеста под Верховной Радой

Силовики оттесняют протестующих под Верховной Радой

Перед заседанием Верховной Рады под ее стенами прошли сразу три акции протеста : митинговали ФОПовци, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.

"Евробляхеры" требовали упорядочить растаможку "евроблях" и утверждали, что это принесет в бюджет 19 млрд грн. ФОПовци требовали поддержать законопроекты №3853-1 и №3853-2, направленные на отмену обязательных кассовых аппаратов. Партия "ОПЗЖ" протестовала против давления на СМИ и оппозицию.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и поделился эксклюзивными фотографиями.

Рада приняла закон про деолигархизацию

Рада приняла антиолигархический закон

Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию. "За" высказались 279, "против" — 54.

В сети закон восприняли неоднозначно. Большинство граждан убеждены, что этот закон никоим образом не повлияет на олигархов.

Героиня Олимпиады в Токио вышла замуж

Анжелика Терлюга вышла замуж

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, вышла замуж. Ее избранником стал тренер по каратэ Владимир Зарецкий.

Милевский объявил о завершении карьеры

Милевский объявил о завершении карьеры

Одиозный украинский футболист Артем Милевский на стадионе "Динамо" объявил о завершении своей карьеры. "Миля" опубликовал трогательное видео, которое заканчивается фразой "Что будет дальше?".