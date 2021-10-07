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Підсумки дня 7 жовтня: обов'язкова вакцинація, наближення "червоної" зони і відставка Разумкова

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 07 жовтня 2021, 22:04
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 7 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 7 жовтня
Коронавірус в Україні 7 жовтня

Станом на ранок четверга, 7 жовтня, в Україні вперше за півроку зафіксували 15 125 підтверджених випадків коронавірусу. При цьому вже 12 областей опинилися у "помаранчевій" зоні карантину — перелік зон, де ситуація наближається до критичної, змінився.

"Червона" зона

Деякі регіони опинилися за крок від червоної зони
Деякі регіони опинилися за крок від червоної зони

На фоні зростання нових випадків коронавірусу дві з трьох областей в Україні, які за показниками наблизилися до червоної зони, наблизилися до переходу у "червону" зону — мова про Харківщину та Херсонщину. Карантин там мали посилити з 10 жовтня, однак вже ввечері комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Харківська область переходить у "помаранчеву" зону.

Обовʼязкова вакцинація

Вакцинацію в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій
Вакцинацію в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій

В Україні вакцинація від коронавірусу стала обовʼязковою для представників деяких професій. За відмову від щеплень без протипоказань обіцяють відсторонювати від роботи без відшкодування заробітної плати.

Разумкова відправили у відставку

Спікера ВР Дмитра Разумкова 7 жовтня відправили у відставку
Спікера ВР Дмитра Разумкова 7 жовтня відправили у відставку

Українські нардепи у четвер, 7 жовтня, проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "За" відставку спікера проголосували 284 нардепи, 74 були проти. 

Додамо, що перед засідання Володимир Зеленський звільнив віце-спікера Руслана Стефанчука, якого вважають головним претендентом на місце Разумкова, від обовʼязків представника президента у парламенті.

Ексклюзивні фото із зали парламенту дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Арбітр Катерина Монзуль увійде в історію

Катерина Монзуль
Катерина Монзуль

Українська жінка-арбітр Катерина Монзуль очолить суддівську бригаду у поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 Андорра — Англія. Примітно, що вперше в історії матч чоловічої збірної Англії буде судити жінка, до того ж, українка.

Актор Віталій Салій встряв у скандал

Віталій Салій у серіалі "Бухта глибока"
Віталій Салій у серіалі "Бухта глибока"

Відомий український актор Віталій Салій, який працює в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі, розгнівав українців, знявшись в російському серіалі. В ньому він виконав роль російського офіцера.

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Україна
Підсумки дня 7 жовтня: обов'язкова вакцинація, наближення "червоної" зони і відставка Разумкова
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Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 7 жовтня: обов'язкова вакцинація, наближення "червоної" зони і відставка Разумкова
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