Підсумки дня 7 жовтня: обов'язкова вакцинація, наближення "червоної" зони і відставка Разумкова

Вечірній дайджест головних новин 7 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 7 жовтня

Станом на ранок четверга, 7 жовтня, в Україні вперше за півроку зафіксували 15 125 підтверджених випадків коронавірусу. При цьому вже 12 областей опинилися у "помаранчевій" зоні карантину — перелік зон, де ситуація наближається до критичної, змінився.

"Червона" зона

Деякі регіони опинилися за крок від червоної зони

На фоні зростання нових випадків коронавірусу дві з трьох областей в Україні, які за показниками наблизилися до червоної зони, наблизилися до переходу у "червону" зону — мова про Харківщину та Херсонщину. Карантин там мали посилити з 10 жовтня, однак вже ввечері комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Харківська область переходить у "помаранчеву" зону.

Обовʼязкова вакцинація

Вакцинацію в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій

В Україні вакцинація від коронавірусу стала обовʼязковою для представників деяких професій. За відмову від щеплень без протипоказань обіцяють відсторонювати від роботи без відшкодування заробітної плати.

Разумкова відправили у відставку

Спікера ВР Дмитра Разумкова 7 жовтня відправили у відставку

Українські нардепи у четвер, 7 жовтня, проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "За" відставку спікера проголосували 284 нардепи, 74 були проти.

Додамо, що перед засідання Володимир Зеленський звільнив віце-спікера Руслана Стефанчука, якого вважають головним претендентом на місце Разумкова, від обовʼязків представника президента у парламенті.

Ексклюзивні фото із зали парламенту дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Арбітр Катерина Монзуль увійде в історію

Катерина Монзуль

Українська жінка-арбітр Катерина Монзуль очолить суддівську бригаду у поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 Андорра — Англія. Примітно, що вперше в історії матч чоловічої збірної Англії буде судити жінка, до того ж, українка.

Актор Віталій Салій встряв у скандал

Віталій Салій у серіалі "Бухта глибока"

Відомий український актор Віталій Салій, який працює в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі, розгнівав українців, знявшись в російському серіалі. В ньому він виконав роль російського офіцера.