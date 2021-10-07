Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
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Вечерний дайджест главных новостей 7 октября.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 7 октября, в Украине впервые за полгода зафиксировали 15 125 подтвержденных случаев коронавируса. При этом уже 12 областей оказались в "оранжевой" зоне карантина — перечень зон, где ситуация приближается к критической, изменился.
"Красная" зона
На фоне роста новых случаев коронавируса две из трех областей в Украине, которые по показателям приблизились к красной зоне, приблизились к переходу в "красную" зону — речь о Харьковской и Херсонской. Карантин там должны усилить с 10 октября, однако уже вечером комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение, что Харьковская область переходит в "оранжевую" зону.
Обязательная вакцинация
В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной для представителей некоторых профессий. За отказ от прививок без противопоказаний обещают отстранять от работы без возмещения заработной платы.
Разумкова отправили в отставку
Украинские нардепы в четверг, 7 октября, проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. "За" отставку спикера проголосовали 284 нардепа, 74 были против.
Добавим, что перед заседанием ВР Владимир Зеленский уволил вице-спикера Руслана Стефанчука, которого считают главным претендентом на место Разумкова, от обязанностей представителя президента в парламенте.
Эксклюзивные фото из зала парламента смотрите в материале "Телеграфа".
Арбитр Екатерина Монзуль войдет в историю
Украинская женщина-арбитр Екатерина Монзуль возглавит судейскую бригаду в поединке отбора на чемпионат мира-2022 Андорра — Англия. Примечательно, что впервые в истории матч мужской сборной Англии будет судить женщина, к тому же, украинка.
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Известный украинский актер Виталий Салий, который работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу, разгневал украинцев, снявшись в российском сериале. В нем он исполнил роль русского офицера.
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