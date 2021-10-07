Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова

Вечерний дайджест главных новостей 7 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 7 октября

По состоянию на утро четверга, 7 октября, в Украине впервые за полгода зафиксировали 15 125 подтвержденных случаев коронавируса. При этом уже 12 областей оказались в "оранжевой" зоне карантина — перечень зон, где ситуация приближается к критической, изменился.

"Красная" зона

Некоторые регионы оказались в шаге от красной зоны

На фоне роста новых случаев коронавируса две из трех областей в Украине, которые по показателям приблизились к красной зоне, приблизились к переходу в "красную" зону — речь о Харьковской и Херсонской. Карантин там должны усилить с 10 октября, однако уже вечером комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение, что Харьковская область переходит в "оранжевую" зону.

Обязательная вакцинация

Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий

В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной для представителей некоторых профессий. За отказ от прививок без противопоказаний обещают отстранять от работы без возмещения заработной платы.

Разумкова отправили в отставку

Спикера ВР Дмитрия Разумкова 7 октября отправили в отставку

Украинские нардепы в четверг, 7 октября, проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. "За" отставку спикера проголосовали 284 нардепа, 74 были против.

Добавим, что перед заседанием ВР Владимир Зеленский уволил вице-спикера Руслана Стефанчука, которого считают главным претендентом на место Разумкова, от обязанностей представителя президента в парламенте.

Эксклюзивные фото из зала парламента смотрите в материале "Телеграфа".

Арбитр Екатерина Монзуль войдет в историю

Екатерина Монзуль

Украинская женщина-арбитр Екатерина Монзуль возглавит судейскую бригаду в поединке отбора на чемпионат мира-2022 Андорра — Англия. Примечательно, что впервые в истории матч мужской сборной Англии будет судить женщина, к тому же, украинка.

Актер Виталий Салий встрял в скандал

Виталий Салий в сериале "Бухта глубокая"

Известный украинский актер Виталий Салий, который работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу, разгневал украинцев, снявшись в российском сериале. В нем он исполнил роль русского офицера.