Підсумки дня 14 жовтня: "червона" зона в Україні, нові подробиці смерті Полякова, Марш націоналістів у Києві

Вечірній дайджест головних подій 14 жовтня

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 14 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 нових випадків коронавірусу, серед них — 1748 дітей і 368 співробітників медустанов. Подібні показники захворюваності фіксували на початку квітня минулого року. У антилідерах за добу знову опинилася Харківська область (1665 нових випадків).

"Червона" зона

Карантин у деяких регіонах можуть посилити

Вже найближчим часом ще п’ять областей України можуть потрапити у "червону" зону епідемічних обмежень. Найвищі показники захворюваності фіксуються на Херсонщині, яка вже у "червоній" карантинній зоні, однак від неї не сильно відстають ще кілька регіонів. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Житомирській та Донецькій областях зараз відзначають збільшення несприятливих показників, які можуть свідчити про необхідність посилити обмеження.

А лікар Тарас Жиравецький у коментарі "Телеграфу" розповів, що менш ніж за тиждень є ймовірність переходу в "червону" зону карантину всіх областей.

Нові подробиці смерті нардепа Полякова

Антон Поляков

Під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетера з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон.

Також стало відомо, про що говорив нардеп Поляков в день смерті.

Всі подробиці про смерть нардепа Антона Полякова і як просувається розслідування — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Марш до Дня захисників та захисниць України у центрі Києва

Марш націоналістів у Києві

У Києві у четвер, 14 жовтня, пройшов Марш захисників України, який зібрав ветеранів війни на Донбасі, українських націоналістів та більше пʼяти тисяч громадян. На марші були присутні представники ВО "Свобода", "Національного корпусу" та "Правого сектору" разом з їх лідерами.

Крім того, на марші побував наш кореспондент, який зробив ексклюзивні кадри.