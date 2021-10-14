Сім днів потому: що відомо про смерть нардепа Антона Полякова і як просувається розслідування

У ЗМІ та поліції поки реєструють дивацтва в справі смерті Антона Полякова, але ясності більше не стає

Тиждень тому, в ніч на 8 жовтня в столичному таксі помер народний депутат України, 33-річний Антон Поляков. Фактично щодня після цього подія обростала новими дивними, а іноді й пікантними, подробицями. "Телеграф" згадує найпомітніші з них.

Що передувало смерті

Вже 8 жовтня з’ясувалося, що народний депутат випивав перед смертю в компанії помічника своєї колеги Анни Скороход, бізнесмена Руслана Джамбулатова. Сім’я останнього має не тільки легальний бізнес на конфіскаті, а й стійкий кримінальний шлейф. Причому його брат Рустам навіть потрапив до списку санкцій РНБО, спрямованого проти кримінальних авторитетів, ставши одним з 665 згаданих там осіб. Руслан Джамбулатов дав свідчення як свідок і поки питань у правоохоронців до нього немає.

Після ресторану нардеп сів у таксі, де йому стало зле. За перевищення швидкості таксист був зупинений і тоді виявили депутата, який був вже без свідомості. Попри всі спроби правоохоронців і викликаних лікарів врятувати Полякова, він помер приблизно о 2:45 ночі.

Від чого помер

Безпосередньою причиною смерті нардепа судмедекспертиза назвала гостру коронарну недостатність, гостру хронічну ішемічну хворобу серця.

Міг померти від суміші наркотиків і алкоголю: оскільки 33-річний Антон Поляков на серце не скаржився, було загадкою, що так могло вплинути на серце політика. Відповідь може критися в тому, що в крові парламентарія була виявлена суміш з алкоголю — приблизно 1 проміле або 200-300 грам горілки, і наркотичний засіб метадон. Подібна суміш і могла призвести до смерті.

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Особисте життя

Хоча сам Антон Поляков був одружений і виховував двох дочок, як виявилося, він зустрічався зі своєю колегою по Раді, також екс-«слугою народу» Анною Скороход.

Сама Скороход також заміжня і виховує сина. Все це в підсумку спровокувало додатковий скандал вже на похоронах політика, а те, що трапилося викликало жваве обговорення українців.

Похорон нардепа Полякова

Версії

Вже 8 жовтня начальник поліції Києва Іван Виговський повідомив про дві основні версії смерті нардепа — хронічна хвороба або отруєння невідомою речовиною, вчинене самим політиком або невідомим злочинцем.

На роль останнього ЗМІ «приміряли» навіть дружину нардепа Анни Скороход, бізнесмена Олексія Алякіна, який отримав українське громадянство вже після того, як працював заступником голови департаменту промисловості в Мінмайна РФ. Пізніше зайнявся бізнесом, був визнаний банкрутом і оголошений в розшук на території Російської Федерації.

Чоловік Ганни Скороход — Олексій Алякін

Деякі колеги Антона Полякова на його похоронах заявили, що вважають те, що трапилося вбивством.

Свідки постійно брешуть

Додає складнощів в розслідування смерті політика показання основного свідка — таксиста, в машині якого помер нардеп, уродженця Азербайджану Ельміра М.

Так, спершу чоловік заявив, що він підібрав Полякова на зупинці громадського транспорту, проте 11 жовтня стало відомо, що він збрехав і політика до нього пересадили з іншого авто. А ще через день, 12 жовтня, в МВС заявили, що таксист їхав за першим авто в якому везли депутата, і вже з нього Поляков був переміщений в таксі, де в результаті й помер.

Також правоохоронці заявили, що встановили всіх людей, з ким померлий Поляков спілкувався напередодні смерті.

МВС недоговорює

Втім, приховують інформацію не тільки свідки, а й в поліції: в ефірі телеканалу «Україна» перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що при Полякові знайшли два катетери з невідомою рідиною бурого кольору.

Згадав про цю знахідку заступник міністра через тиждень після її знаходження на тілі померлого політика.

Нагадаємо, за життя політика Антона Полякова боролися до останнього, однак врятувати його так і не змогли.