Семь дней спустя: что известно о смерти нардепа Антона Полякова и как продвигается расследование

В СМИ и полиции пока регистрируют странности в деле смерти Антона Полякова, но ясности больше не становится

Неделю назад, в ночь на 8 октября в столичном такси скончался народный депутат Украины, 33-летний Антон Поляков. Фактически ежедневно случившееся обрастало новыми странными, а иногда и пикантными, подробностями. "Телеграф" вспоминает самые заметные из них.

Что предшествовало смерти

Уже 8 октября выяснилось, что народный депутат выпивал перед смертью в обществе помощника своей коллеги Анны Скороход, бизнесмена Руслана Джамбулатова. Семья последнего имеет не только легальный бизнес на конфискате, но и устойчивый криминальный шлейф. Причем его брат Рустам даже попал в санкционный список СНБО, направленный против криминальных авторитетов, став одним из 665 упомянутых там лиц. Руслан Джамбулатов дал показания как свидетель и пока вопросов у правоохранителей к нему нет.

После ресторана нардеп сел в такси, где ему стало плохо. За превышение скорости таксист был остановлен и именно тогда был обнаружен депутат, бывший уже без сознания. Несмотря на все попытки правоохранителей и вызванных врачей спасти Полякова, он скончался примерно в 2:45 ночи.

От чего умер

Непосредственной причиной смерти нардепа судмедэкспертиза назвала острую коронарную недостаточность, острую хроническую ишемическую болезнь сердца.

Мог умереть от смеси наркотиков и алкоголя: поскольку 33-летний Антон Поляков на сердце не жаловался, было загадкой, что так могло повлиять на сердце политика. Ответ может крыться в том, что в крови парламентария была обнаружена смесь из алкоголя – примерно 1 промилле или 200-300 грамм водки, и наркотическое средство метадон. Подобная смесь и могла привести к смерти.

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Личная жизнь

Хотя сам Антон Поляков был женат и воспитывал двух дочек, как оказалось, он встречался со своей коллегой по Раде, также экс-«слугой народа» Анной Скороход.

Сама Скороход также замужем и воспитывает сына. Все это в итоге спровоцировало дополнительный скандал уже на похоронах политика, а случившееся вызвало живое обсуждение украинцев.

Похороны нардепа Полякова

Версии

Уже 8 октября начальник полиции Киева Иван Выговский сообщил о двух основных версиях смерти нардепа – хроническая болезнь или отравление неизвестным веществом, совершенное самим политиком или неизвестным преступником.

На роль последнего СМИ «примеряли» даже супруга нардепа Анны Скороход, бизнесмена Алексея Алякина, который получил украинское гражданство уже после того, как трудился замглавы департамента промышленности в Минимущества РФ. Позднее занялся бизнесом, был признан банкротом и объявлен в розыск на территории Российской Федерации.

Супруг Анны Скороход - Алексей Алякин

Некоторые коллеги Антона Полякова на его похоронах заявили, что считают случившееся убийством.

Свидетели постоянно лгут

Добавляет сложностей в расследование смерти политика показания основного свидетеля – таксиста, в машине которого умер нардеп, уроженца Азербайджана Эльмира М.

Так, сперва мужчина заявил, что он подобрал Полякова на остановке общественного транспорта, однако 11 октября стало известно, что он солгал и политика к нему пересадили из другого авто. А еще через день, 12 октября, в МВД заявили, что таксист ехал за первым авто в котором везли депутата, и уже из него Поляков был перемещен в такси, где в итоге и умер.

Также правоохранители заявили, что установили всех людей, с кем умерший Поляков общался накануне смерти.

МВД недоговаривает

Впрочем, скрывают информацию не только свидетели, но и в полиции: в эфире телеканала «Украина» первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при Полякове нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета.

Упомянул об этой находке замминистра спустя неделю после ее нахождения на теле умершего политика.

Напомним, за жизнь политика Антона Полякова боролись до последнего, однако спасти его так и не смогли.