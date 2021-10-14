Итоги дня 14 октября: "красная" зона в Украине, новые подробности смерти Полякова, Марш националистов в Киеве

Вечерний дайджест главных событий 14 октября

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине зафиксировали 18881 новых случаев коронавируса, среди них — 1748 детей и 368 сотрудников медучреждений. Подобные показатели заболеваемости фиксировали в начале апреля прошлого года. В антилидерах за сутки снова оказалась Харьковская область (1665 новых случаев).

"Красная" зона

Карантин в некоторых регионах могут усилить

Уже в ближайшее время еще пять областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемических ограничений. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Херсонской области, которая уже в "красной" карантинной зоне, однако от нее не сильно отстают еще несколько регионов. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской и Донецкой областях сейчас отмечают увеличение неблагоприятных показателей, которые могут свидетельствовать о необходимости усилить ограничения.

А врач Тарас Жиравецкий в комментарии "Телеграфу" рассказал, что менее чем за неделю есть вероятность перехода в "красную" зону карантина всех областей.

Новые подробности смерти нардепа Полякова

Антон Поляков

Во время обыска тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, так как один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон.

Также стало известно, о чем говорил нардеп Поляков в день смерти.

Все подробности о смерти нардепа Антона Полякова и как продвигается расследование — читайте в материале "Телеграфа".

Марш ко Дню защитников и защитниц Украины в центре Киева

Марш националистов в Киеве

В Киеве в четверг, 14 октября, прошел Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.

Кроме того, на марше побывал наш корреспондент, который сделал эксклюзивные кадры.