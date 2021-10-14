Укр

Итоги дня 14 октября: "красная" зона в Украине, новые подробности смерти Полякова, Марш националистов в Киеве

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
69
Главные события дня Новость обновлена 14 октября 2021, 21:53
Главные события дня

Вечерний дайджест главных событий 14 октября

Коронавирус в Украине

COVID-19
COVID-19

По состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине зафиксировали 18881 новых случаев коронавируса, среди них — 1748 детей и 368 сотрудников медучреждений. Подобные показатели заболеваемости фиксировали в начале апреля прошлого года. В антилидерах за сутки снова оказалась Харьковская область (1665 новых случаев).

"Красная" зона

Карантин в некоторых регионах могут усилить
Карантин в некоторых регионах могут усилить

Уже в ближайшее время еще пять областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемических ограничений. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Херсонской области, которая уже в "красной" карантинной зоне, однако от нее не сильно отстают еще несколько регионов. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской и Донецкой областях сейчас отмечают увеличение неблагоприятных показателей, которые могут свидетельствовать о необходимости усилить ограничения.

А врач Тарас Жиравецкий в комментарии "Телеграфу" рассказал, что менее чем за неделю есть вероятность перехода в "красную" зону карантина всех областей.

Новые подробности смерти нардепа Полякова

Антон Поляков
Антон Поляков

Во время обыска тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, так как один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон.

Также стало известно, о чем говорил нардеп Поляков в день смерти.

Все подробности о смерти нардепа Антона Полякова и как продвигается расследование — читайте в материале "Телеграфа".

Марш ко Дню защитников и защитниц Украины в центре Киева

Марш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве

В Киеве в четверг, 14 октября, прошел Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.

Кроме того, на марше побывал наш корреспондент, который сделал эксклюзивные кадры.

Теги:
#Коронавирус #14 октября #Красная зона #Итоги дня #Антон Поляков #День защитников и защитниц Украины
Коронавирус не сбавляет обороты
Здоровье
Врач об угрожающей ситуации с коронавирусом: Украина может повторить российский сценарий
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус не сбавляет обороты
Врач об угрожающей ситуации с коронавирусом: Украина может повторить российский сценарий
Дата публикации
Категория
Школьники осенью будут отдыхать немного дольше
Осенние каникулы в школах могут продлить на несколько недель: что говорят в Минздраве
Дата публикации
Категория
Минимальная пенсия будет 2600 гривен, но далеко не у всех
Украинским пенсионерам снова повысят пенсии – когда и почему
Дата публикации
Категория
Марш прибыл на Майдан Независимости.
Без стычек, но с провокациями: в Киеве прошел Марш к Дню защитников и защитниц Украины (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Цена на газ - один из главных вызовов нового отопительного сезона
Кризис отопительного сезона: с какими проблемами столкнется Украина этой зимой и как их можно решить