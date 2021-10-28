Підсумки дня 28 жовтня: суд над винуватцем ДТП у Харкові, "червона" зона у Києві та Львові

Вечірній дайджест головний подій 28 жовтня

Коронавірус в Україні

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати — на ранок 28 жовтня зафіксували 26 071 випадків, що на 3497 осіб більше, ніж у минулу добу. Це рекордний показник за весь час пандемії. Серед хворих 477 медиків та 1 830 дітей.

Найбільшу кількість хворих виявили на Одещині — 2296 хворих, це антирекорд для регіону. У трійці лідерів також є Дніпропетровська та Житомирська області. Тут захворіли за минулий день 2113 та 1668 осіб відповідно.

Суд над винуватцем ДТП у Харкові

Микола Харківський

Шістнадцятирічного Миколу Харківського, ймовірного винуватця смертельної автокатастрофи, що сталася у Харкові у вівторок, 26 жовтня, суд відправив під арешт на 60 діб. Таке рішення суд ухвалив через те, що Микола відмовляється співпрацювати зі стороною слідства та не спілкується із правоохоронцями. При цьому він посилається на конституційні права. Під час суду прокурор також повідомив, що Микола сам заявив про викрадення автомобіля, на якому він їхав. Виклик був зроблений із туалету і його метою було відвести від себе підозру.

Підозрюваний у смертельній ДТП на засіданні суду заявив, він дуже шкодує, що сталася така трагедія, а також вибачається перед усіма, хто постраждав під час ДТП.

Після суду Михайло Харківський — батько винуватця ДТП — заявив про погрози його родині.

Також зʼявилися відео зроблені в автомобілі Миколи Харківського в ніч смертельної аварії. На кадрах товариші Миколи говорять про швидкість у 200 кілометрів прям перед смертельною аварією.

Червона зона

Червона зона в Україні

У четвер, 28 жовтня, одразу два регіони заявили про посилення карантину та перехід у "червону" зону — Київ та Львів. Відповідне рішення ухвалила комісія з ТЕБ та НС.

З вичерпним переліком протиепідемічних правил у Києві можна ознайомитися за посиланням. Про заборони на час "червоної" зони у Львові читайте ТУТ.

Роналду стане батьком

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес, наречена португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, чекає на дитину. Кріштіану на своїй сторінці в Instagram повідомив, що вони з Джорджиною чекають на близнюків.