Рус

Підсумки дня 28 жовтня: суд над винуватцем ДТП у Харкові, "червона" зона у Києві та Львові

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Головні новини дня Новина оновлена 28 жовтня 2021, 21:09
Головні новини дня

Вечірній дайджест головний подій 28 жовтня

Коронавірус в Україні

COVID-19
COVID-19

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати — на ранок 28 жовтня зафіксували 26 071 випадків, що на 3497 осіб більше, ніж у минулу добу. Це рекордний показник за весь час пандемії. Серед хворих 477 медиків та 1 830 дітей.

Найбільшу кількість хворих виявили на Одещині — 2296 хворих, це антирекорд для регіону. У трійці лідерів також є Дніпропетровська та Житомирська області. Тут захворіли за минулий день 2113 та 1668 осіб відповідно.

Суд над винуватцем ДТП у Харкові

Микола Харківський
Микола Харківський

Шістнадцятирічного Миколу Харківського, ймовірного винуватця смертельної автокатастрофи, що сталася у Харкові у вівторок, 26 жовтня, суд відправив під арешт на 60 діб. Таке рішення суд ухвалив через те, що Микола відмовляється співпрацювати зі стороною слідства та не спілкується із правоохоронцями. При цьому він посилається на конституційні права. Під час суду прокурор також повідомив, що Микола сам заявив про викрадення автомобіля, на якому він їхав. Виклик був зроблений із туалету і його метою було відвести від себе підозру. 

Підозрюваний у смертельній ДТП на засіданні суду заявив, він дуже шкодує, що сталася така трагедія, а також вибачається перед усіма, хто постраждав під час ДТП.

Після суду Михайло Харківський — батько винуватця ДТП — заявив про погрози його родині.

Також зʼявилися відео зроблені в автомобілі Миколи Харківського в ніч смертельної аварії. На кадрах товариші Миколи говорять про швидкість у 200 кілометрів прям перед смертельною аварією.

Червона зона

Червона зона в Україні
Червона зона в Україні

У четвер, 28 жовтня, одразу два регіони заявили про посилення карантину та перехід у "червону" зону — Київ та Львів. Відповідне рішення ухвалила комісія з ТЕБ та НС.

З вичерпним переліком протиепідемічних правил у Києві можна ознайомитися за посиланням. Про заборони на час "червоної" зони у Львові читайте ТУТ.

Роналду стане батьком

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес, наречена португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, чекає на дитину. Кріштіану на своїй сторінці в Instagram повідомив, що вони з Джорджиною чекають на близнюків.

Теги:
#28 жовтня #Підсумки дня
Карантин у Києві
Київ
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карантин у Києві
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
Суд у справі про аварію в Харкові та обвинувачений Микола Харківський
Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)