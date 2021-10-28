Итоги дня 28 октября: суд над виновником ДТП в Харькове, красная зона в Киеве и Львове

Вечерний дайджест главных событий 28 октября

Коронавирус в Украине

Количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти — к утру 28 октября зафиксировали 26 071 случаев, что на 3497 человек больше, чем за минувшие сутки. Это рекордный показатель за все время пандемии. Среди больных 477 медиков и 1830 детей.

Наибольшее количество больных обнаружили в Одесской области — 2296 больных, это антирекорд для региона. В тройке лидеров также есть Днепропетровская и Житомирская области. Здесь заболели за минувший день 2113 и 1668 человек соответственно.

Суд над виновником ДТП в Харькове

Николай Харьковский

Шестнадцатилетнего Николая Харьковского, вероятного виновника смертельной автокатастрофы, произошедшей в Харькове во вторник, 26 октября, суд отправил под арест на 60 суток. Такое решение суд принял из-за того, что Николай отказывается сотрудничать со стороной следствия и не общается с правоохранителями. При этом он ссылается на конституционные права. Во время суда прокурор также сообщил, что Николай сам заявил о угоне автомобиля, на котором он ехал. Вызов был сделан из туалета и его целью было увести от себя подозрение.

Подозреваемый в смертельном ДТП на заседании суда заявил, он очень сожалеет, что произошла такая трагедия, а также приносит извинения всем, кто пострадал во время ДТП.

После суда Михаил Харьковский – отец виновника ДТП – заявил об угрозах его семье.

Также появились видео, сделанные в автомобиле Николая Харьковского в ночь смертельной аварии. На кадрах товарищи Николая говорят о скорости в 200 километров прямо перед смертельной аварией.

Красная зона

Красная зона в Украине

В четверг, 28 октября, сразу два региона заявили об усилении карантина и переходе в "красную" зону — Киев и Львов. Соответствующее решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.

С исчерпывающим перечнем противоэпидемических правил в Киеве можно ознакомиться по ссылке. О запретах на время "красной" зоны во Львове читайте ЗДЕСЬ.

Роналду станет отцом

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, ждет ребенка. Криштиану на своей странице в Instagram сообщил, что они с Джорджиной ждут близнецов.