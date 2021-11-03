Підсумки дня 3 листопада: протест антиваксів, обшуки у міністра економіки, авіакатастрофа з українцями в РФ

Вечірній дайджест найголовніших подій 3 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Ранок середи, 3 листопада, в Україні розпочинався з 23 393 нових випадків коронавірусу. Якщо порівнювати з попередньою добою, то кількість хворих знову підскочила на кілька тисяч.

Водночас Україна увійшла до топ п’ять світових антилідерів за кількістю нових випадків коронавірусу на добу

Протести антивакцинаторів

Противники вакцинації

Вакцинація від коронавірусу змушує противників щеплень виходити на протести. Так, під будівлею Верховної Ради у Києві збиралися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку.

Одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "знущанням з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу ".

Подібні заходи відбулися і в інших містах. Зокрема в Одесі на подібному мітингу звинуватили якусь "сіоністську терористичну організацію" та Білла Гейтса у винищенні людства медикаментами.

У РФ звалився і спалахнув літак з пасажирами

Авікатастрофа у РФ

У Росії в Іркутську 3 листопада близько 15:00 сталася авіакатастрофа: літак Ан-12 з 7 людьми на борту зазнав аварії під час заходу на посадку.

Серед 7 жертв – двоє українців : другий пілот – 50-річний Олег Щучка, а також 60-річний Олександр Чуприненко, посада якого на вантажному авіасудні поки не уточнюється.

У віцепрем'єра Любченка пройшли обшуки

Олексій Любченко

У віцепрем'єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка пройшли обшуки.

Як розповіли "Телеграфу" джерела в партії "Слуга народу", так звані "скручування" — схеми уникнення бізнесу від сплати податків досягають 6 мільярдів гривень на місяць. При цьому Любченка "на гарячому" не ловили, але це його зона відповідальності.

СБУ звинувачує дружину Семена Семенченка у крадіжці

Семен Семенченко та Наталія Музика

Служба безпеки України взялася за дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні приватної військової компанії.