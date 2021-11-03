Итоги дня 3 ноября: протест антиваксов, обыски у министра экономики, авиакатастрофа с украинцами в РФ

Вечерний дайджест главных событий 3 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Утро среды, 3 ноября, в Украине начиналось с 23 393 новых случаев коронавируса. Если сравнивать с предыдущими сутками, то количество больных снова подскочило на несколько тысяч.

Вместе с тем Украина вошла в топ пять мировых антилидеров по количеству новых случаев коронавируса в сутки

Протесты антивакцинаторов

Противники вакцинации

Вакцинация от коронавируса заставляет противников прививок выходить на протесты. Так, под зданием Верховной Рады в Киеве собирались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение.

Одним из первых по поводу происходящего высказался на брифинге в прямом эфире глава Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал марш "насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса".

Подобные мероприятия прошли и в других городах. В частности в Одессе на подобном митинге обвинили некую "сионистскую террористическую организацию" и Билла Гейтса в истреблении человечества медикаментами.

В РФ рухнул и загорелся самолет с пассажирами

Авикатастрофа в РФ

В России в Иркутске 3 ноября около 15:00 произошла авиакатастрофа: самолет Ан-12 с 7 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку.

Среди 7 жертв — двое украинцев: второй пилот — 50-летний Олег Щучка, а также 60-летний Александр Чуприненко, должность которого на грузовом авиасудне пока не уточняется.

У вице-премьера Любченко прошли обыски

Алексей Любченко

У вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко прошли обыски.

Как рассказали "Телеграфу" источники в партии "Слуга народа", так называемые "скрутки"- схемы ухода бизнеса от уплаты налогов достигают 6 миллиардов гривен в месяц. При этом Любченко "на горячем" не ловили, но это его зона ответственности.

СБУ обвиняет жену Семена Семенченко в воровстве

Семен Семенченко и Наталья Музыка

Служба безопасности Украины взялась за жену бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании.