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Підсумки дня 21 грудня: Зеленський наполягає на переговорах із Путіним, Порошенко у Польщі, українець переміг "Омікрон"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Головні підсумки 21 грудня Новина оновлена 21 грудня 2021, 21:44
Головні підсумки 21 грудня

Вечірня добірка новин вівторка

Ковідних хворих дедалі більше

Вірус, як і раніше, дуже небезпечний
Вірус, як і раніше, дуже небезпечний

Традиційний сплеск захворюваності після вихідних знову фіксується в Україні. На ранок 21 грудня було зареєстровано 6029 нових кейсів коронавірусної хвороби. Добова кількість ковідних хворих, як і кількість смертей, у порівнянні з понеділком зросла щонайменше вдвічі.

"Омікрон" в Україні та світі

Перший український пацієнт із "Омікроном" впорався із хворобою
Перший український пацієнт із "Омікроном" впорався із хворобою

Багато іноземних держав щільно працюють над тим, щоб зупинити широке поширення "омікрон"-варіанту COVID-19. Втім, навіть США поки що це не під силу, адже там штам став основним — понад 70% нових випадків захворювання припадає саме на нього. Натомість Україна має невелику перемогу над ковідом: лише за кілька днів "Омікрон" зміг здолати пацієнт, у якого першим зафіксували цей варіант у нашій країні.

Порошенко не приїде

Петро Порошенко перебуває у закордонному відрядженні
Петро Порошенко перебуває у закордонному відрядженні

Дуже насиченою виявилася остання доба для політичного життя України. Так, наприклад, п’ятий президент Петро Порошенко, якому підготували підозру у держзраді, відмовився повертатися в Україну до середини січня. Наразі він перебуває за кордоном, де проводить зустрічі з різними високопосадовцями. Також "Телеграф" простими словами пояснював, у рамках якого розслідування політика вважають підозрюваним.

Україна VS. Росія: ракетний удар чи переговори

Зеленський хоче прямих переговорів із Путіним
Зеленський хоче прямих переговорів із Путіним

Не менш гучними заявами вівторка стали слова російського президента Володимира Путіна про те, що НАТО хоче базуватись в Україні, щоб скоротити час ракетної атаки на Москву. "Вогню" додав ще й голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, який вважає, що на Донеччині готується хімічна атака. Організовувати ж її, на його думку, збираються також США. Журналіст Андрій Цаплієнко вже назвав ці слова відвертою маячнею.

Тим часом український президент Володимир Зеленський розповів, що у ОП ведуть переговори з Кремлем про ймовірну особисту бесіду глав України та РФ.

Два трупи у Дніпрі

Школярів евакуювали з будівлі
Школярів евакуювали з будівлі

На тлі загострення політичних подій із поля зору майже зникають звичайні людські трагедії. Однак ранкова ситуація в Дніпрі не може обійтися без уваги: там, поряд зі 131 школою, виявили тіла двох безпритульних. Хтось жорстоко їх побив, а потім зарізав.

Пишні форми та краса

Ольга Кузіна
Ольга Кузіна

В Україні визначилися із найкрасивішою дівчиною Plus Size. Цілком заслужений титул на конкурсі дістався співробітниці рятувальної служби з Полтавської області Ользі Кузіній.

Теги:
#Політика #Вбивство #Володимир Путін #Петро Порошенко #Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Covid-19
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