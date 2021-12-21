Підсумки дня 21 грудня: Зеленський наполягає на переговорах із Путіним, Порошенко у Польщі, українець переміг "Омікрон"

Вечірня добірка новин вівторка

Ковідних хворих дедалі більше

Вірус, як і раніше, дуже небезпечний

Традиційний сплеск захворюваності після вихідних знову фіксується в Україні. На ранок 21 грудня було зареєстровано 6029 нових кейсів коронавірусної хвороби. Добова кількість ковідних хворих, як і кількість смертей, у порівнянні з понеділком зросла щонайменше вдвічі.

"Омікрон" в Україні та світі

Перший український пацієнт із "Омікроном" впорався із хворобою

Багато іноземних держав щільно працюють над тим, щоб зупинити широке поширення "омікрон"-варіанту COVID-19. Втім, навіть США поки що це не під силу, адже там штам став основним — понад 70% нових випадків захворювання припадає саме на нього. Натомість Україна має невелику перемогу над ковідом: лише за кілька днів "Омікрон" зміг здолати пацієнт, у якого першим зафіксували цей варіант у нашій країні.

Порошенко не приїде

Петро Порошенко перебуває у закордонному відрядженні

Дуже насиченою виявилася остання доба для політичного життя України. Так, наприклад, п’ятий президент Петро Порошенко, якому підготували підозру у держзраді, відмовився повертатися в Україну до середини січня. Наразі він перебуває за кордоном, де проводить зустрічі з різними високопосадовцями. Також "Телеграф" простими словами пояснював, у рамках якого розслідування політика вважають підозрюваним.

Україна VS. Росія: ракетний удар чи переговори

Зеленський хоче прямих переговорів із Путіним

Не менш гучними заявами вівторка стали слова російського президента Володимира Путіна про те, що НАТО хоче базуватись в Україні, щоб скоротити час ракетної атаки на Москву. "Вогню" додав ще й голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, який вважає, що на Донеччині готується хімічна атака. Організовувати ж її, на його думку, збираються також США. Журналіст Андрій Цаплієнко вже назвав ці слова відвертою маячнею.

Тим часом український президент Володимир Зеленський розповів, що у ОП ведуть переговори з Кремлем про ймовірну особисту бесіду глав України та РФ.

Два трупи у Дніпрі

Школярів евакуювали з будівлі

На тлі загострення політичних подій із поля зору майже зникають звичайні людські трагедії. Однак ранкова ситуація в Дніпрі не може обійтися без уваги: там, поряд зі 131 школою, виявили тіла двох безпритульних. Хтось жорстоко їх побив, а потім зарізав.

Пишні форми та краса

Ольга Кузіна

В Україні визначилися із найкрасивішою дівчиною Plus Size. Цілком заслужений титул на конкурсі дістався співробітниці рятувальної служби з Полтавської області Ользі Кузіній.