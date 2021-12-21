Итоги дня 21 декабря: Зеленский настаивает на переговорах с Путиным, Порошенко в Польше, украинец победил "Омикрон"

Вечерняя сводка новостей вторника

Ковидных больных все больше

Вирус по-прежнему весьма опасен

Традиционный всплеск заболеваемости после выходных снова фиксируется в Украине. На утро 21 декабря было зарегистрировано 6029 новых кейсов коронавирусной болезни. Суточное количество ковидных больных, как и количество смертей, по сравнению с понедельником выросло минимум вдвое.

"Омикрон" в Украине и мире

Первый украинский пациент с "Омикроном" справился с болезнью

Много иностранных государств плотно работают над тем, чтобы остановить широкое распространение "омикрон"-варианта COVID-19. Впрочем, даже США пока это не под силу, ведь там штамм стал основным — более 70% новых случаев заболевания приходится именно на него. Вместе с этим в Украине есть небольшая победа над ковидом: всего за несколько дней "Омикрон" смог одолеть первый пациент, у которого зафиксировали этот вариант в нашей стране.

Порошенко не приедет

Петр Порошенко пребывает в заграничной коммандировке

Весьма насыщенными оказались последние сутки для политической жизни Украины. Так, к примеру, пятый президент Украины Петр Порошенко, которому подготовили подозрение в госизмене, отказался возвращаться в страну до средины января. Сейчас он пребывает за границей, где проводит встречи с различными высокопоставленными лицами. Также "Телеграф" простыми словами объяснял, в рамках какого расследования политика считают подозреваемым.

Украина VS. Россия: ракетный удар или переговоры

Зеленский хочет прямых переговоров с Путиным

Не менее громкими заявлениями вторника стали слова российского президента Владимира Путина о том, что НАТО хочет базироваться в Украине, чтобы сократить время ракетной атаки на Москву. "Огня" добавил еще и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который считает, что на Донбассе готовится химическая атака. Организовывать же ее, по его мнению, собираются тоже США. Журналист Андрей Цаплиенко уже назвал эти слова откровенным бредом.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в ОП ведут переговоры с Кремлем о вероятной личной беседе глав Украины и РФ.

Два трупа в Днепре

Школьников эвакуировали из здания

На фоне обострения политических событий с поля зрения почти исчезают обычные человеческие трагедии. Однако утренняя ситуация в Днепре не может обойтись без внимания: там, рядом со 131 школой обнаружили тела двух бездомных. Кто-то жестоко их избил, а затем зарезал.

Пышные формы и красота

Ольга Кузина

В Украине определились с самой красивой девушкой Plus Size. Вполне заслуженный титул на конкурсе достался сотруднице спасательной службы из Полтавской области Ольге Кузиной.