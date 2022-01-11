Підсумки дня 11 січня: виведення військ з Казахстану, "смерть" Стефанчука, реп про Порошенка

Вечірній дайджест новин за 11 січня

Коронавірус знову атакує

Люди знову активно заражаються "короною"

Через кілька днів затишшя, явно пов’язаних із вихідними та святами, кількість ковідних хворих знову збільшилася. На ранок 11 січня в Україні виявили 5429 нових випадків COVID-19, що практично втричі перевищує показники попередньої доби. Побільшало і летальних випадків.

Смерть Давида Сассолі та "похорон" Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук та Давид Сассолі

Приніс вівторок і сумних новин. Одна з таких стосувалася раптової смерті президента Європарламенту Давида Сассолі. Він багато в чому допомагав українській державі та підтримував запровадження санкцій проти Кремля.

Цікаво, що навіть така подія змогла обернутися курйозною ситуацією. Журналісти оновленого телеканалу "Рада" ненароком "умертвили" спікера ВР Руслана Стефанчука через безглузде поєднання назви сюжету та фотографії політика.

Одеський коп їздив п’яним: називає себе "людиною Авакова" і любить дорогі речі

В’ячеслав Єфтєній намагався "домовитися" з патрульними

У вівторок ЗМІ масово розтрубили про затримання В’ячеслава Єфтенія, полковника одеської поліції, якого зупинили у Чернівцях за керування у нетверезому стані. Коп відзначився кількома неординарними заявами, коли з ним не захотіли "домовитися". Пізніше журналісти з’ясували, що окрім алкоголю та дорогих автомобілів, Єфтеній також віддає перевагу ексклюзивному одягу, який перевищує його зарплату в кілька разів.

З Казахстану збираються вивести війська

У Казахстані "зачищають" вулиці від протестувальників

Масові протести казахів все ще залишаються однією з топових тем у міжнародній політиці. У Казахстані вже кілька днів триває масове зачищення мітингувальників за участю військовослужбовців ОДКБ. 11 січня президент Токаєв нарешті назвав дату, коли іноземні силовики мають покинути територію держави. Тим часом військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко впевнений, що нічим хорошим для опозиційно налаштованого населення Казахстану ця спроба перевороту не закінчиться.

Росія підбирається дедалі ближче до України

Розвідка затверджує наявність вертольотів біля кордону України

Попри те, що вся увага громадськості зосереджена на казахських подіях, у Кремлі не забувають і про Україну. Американські ЗМІ поширили інформацію, що поблизу українських кордонів з’явилася нова військова техніка з РФ, зокрема бойові гелікоптери. Цікаво, що в цей час президент Володимир Зеленський заявляє, що настав час "домовлятися" про мирне завершення конфлікту на Донбасі.

Порошенка "оспівали" у репі

Петро Порошенко став головним героєм репу

Уродженець Яготина Володимир Завгородній підірвав соціальні мережі своєю реп-композицією, присвяченою п’ятому президентові України Петру Порошенку. На думку виконавця, ситуація в Україні має налагодитися, коли політик нарешті повернеться до України зі свого закордонного відрядження. Нагадаємо, що в Україні на Порошенка чекають правоохоронці — вони збираються його допитати і, ймовірно, заарештувати за підозрою в держзраді.