Итоги дня 11 января: вывод войск из Казахстана, "смерть" Стефанчука, рэп о Порошенко

Вечерний дайджест новостей за 11 января

Коронавирус снова атакует

Люди снова активно заражаются "короной"

Спустя несколько дней затишья, явно связанных с выходными и праздниками, количество ковидных больных снова увеличилось. На утро 11 января в Украине выявили 5 429 новых случаев COVID-19, что практически втрое превышает показатели предыдущих суток. Увеличилось и число летальных случаев.

Смерть Давида Сассоли и "похороны" Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук и Давид Сассоли

Принес вторник и печальных новостей. Одна из таких касалась внезапной кончины президента Европарламента Давида Сассоли. Он во многом поддерживал украинское государство и поддерживал введение санкций против Кремля.

Интересно, что даже такое событие сумело обернуться курьезной ситуацией. Журналисты обновленного телеканала "Рада" ненароком "умертвили" спикера ВР Руслана Стефанчука из-за нелепого сочетания названия сюжета и фотографии политика.

Одесский коп ездил пьяным: называет себя "человеком Авакова" и любит дорогие вещи

Вячеслав Ефтений пытался "договориться" с патрульными

Во вторник СМИ массово раструбили о задержании Вячеслава Ефтения, полковника одесской полиции, которого остановили в Черновцах за вождение в нетрезвом виде. Коп отличился несколькими неординарными заявлениями, когда с ним не захотели "договариваться". Позже журналисты выяснили, что кроме алкоголя и дорогих автомобилей, Ефтений также предпочитает эксклюзивную одежду, которая превышает его зарплату в несколько раз.

Из Казахстана собираются вывести войска

В Казахстане "зачищают" улицы от протестующих

Массовые протесты казахов все еще остаются одной из топовых тем в международной политике. В Казахстане уже несколько дней продолжается массовая зачистка митингующих с помощью военнослужащих ОДКБ. 11 января президент Токаев наконец-то назвал дату, когда иностранные силовики должны покинуть территорию государства. Между тем военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что ничем хорошим для оппозиционно настроенного населения Казахстана эта попытка переворота не закончится.

Россия подбирается все ближе к Украине

Разведка утверждает о наличии вертолетов у границы Украины

Несмотря на то, что все внимание общественности сосредоточено на казахских событиях, в Кремле не забывают и об Украине. Американские СМИ распространили информацию, что вблизи украинских границ появилась новая военная техника из РФ, в том числе боевые вертолеты. Интересно, что в это же время президент Владимир Зеленский заявляет, что пришло время "договариваться" о мирном завершении конфликта на Донбассе.

Порошенко "воспели" в рэпе

Петр Порошенко стал главным героем рэпа

Уроженец Яготина Владимир Завгородний взорвал социальные сети своей рэп-композицией, посвященной пятому президенту Украины Петру Порошенко. По мнению исполнителя, ситуация в Украине должна наладиться, когда политик наконец-то вернется в Украину из своей зарубежной командировки. Напомним, что в Украине Порошенко ждут правоохранители — они собираются его допросить и, вероятно, арестовать по подозрению в госизмене.