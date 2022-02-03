Підсумки дня 3 лютого: скандал між Білоруссю та Україною, зустріч Зеленського та Ердогана

Вечірній дайджест найголовніших подій 3 лютого.

Коронавірус в Україні

В Україні майже 40 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні продовжує зростати добова захворюваність на коронавірус. На ранок 3 лютого зафіксували максимальний показник під час пандемії – 39 620 випадків інфікування. Серед нових випадків – 4 446 дітей та 1 035 медиків.

Ердоган у Києві

Зеленський та Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган прибув з офіційним візитом в Україну. Під час урочистих заходів у Маріїнського палацу політик привітав представників Нацгвардії патріотичним гаслом "Слава Україні".

Під час візиту він знову заявив, що його країна може організувати зустріч між главами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Крім того, під час зустрічі було укладено низку договорів, серед яких угода про будівництво в Україні заводу з виробництва БПЛА Байрактар та угоду про Зону вільної торгівлі.

"Український безпілотник" у Білорусі

Білорусь викликала посла України через БПЛА

У МЗС Білорусі викликали посла України Ігоря Кізіма через те, що нібито ще 24 січня над територією країни було збито "українського безпілотника" Spectator. Пропагандистські ЗМІ Росії та Білорусі заявили, що "літальний апарат НАТО" запустили нібито для нелегальної розвідки над військовим полігоном "Брестський".

Однак при найближчому розгляді стало зрозумілим, що апарат не є "Спектатором".

Військові США знищили топтерориста

Ватажок ІДІЛ ліквідований

На території Сирії було ліквідовано ватажка терористичної організації "Ісламська держава".

Під час штурму спецназу США він особисто привів у дію вибуховий пристрій, який призвів до серії вибухів та масштабних руйнувань.

Єрмак заразився коронавірусом

Андрій Єрмак заразився коронавірусом

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що заразився коронавірусом.