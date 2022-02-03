Укр

Итоги дня 3 февраля: скандал между Беларусью и Украиной, встреча Зеленского и Эрдогана

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Ключевые новости дня Новость обновлена 03 февраля 2022, 21:20
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 3 февраля.

Коронавирус в Украине

В Украине почти 40 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине почти 40 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. На утро 3 февраля зафиксировали максимальный показатель за время пандемии — 39 620 случаев инфицирования. Среди новых случаев — 4 446 детей и 1 035 медиков.

Эрдоган в Киеве

Зеленский и Эрдоган
Зеленский и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Во время торжественных мероприятий у Мариинского дворца политик поприветствовал представителей Нацгвардии патриотическим лозунгом "Слава Украине".

Во время визита он вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Кроме того, во время встречи были заключены ряд договоров, среди которых соглашение о строительстве в Украине завода по производству БПЛА Байрактар и соглашение о Зоне свободной торговли.

"Украинский беспилотник" в Беларуси

Беларусь вызвала посла Украины из-за БПЛА
Беларусь вызвала посла Украины из-за БПЛА

В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима из-за того, что якобы еще 24 января над территорией страны был сбит "украинский беспилотник" Spectator. Пропагандистские СМИ России и Беларуси заявили, что "летательный аппарат НАТО" запустили якобы для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".

Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что аппарат не является "Спектатором".

Военные США уничтожили топ-террориста

Главарь ИГИЛ ликвидирован
Главарь ИГИЛ ликвидирован

На территории Сирии был ликвидирован главарь террористической организации "Исламское государство".

Во время штурма спецназа США он лично привел в действие взрывное устройство, которое привело к серии взрывов и масштабным разрушениям.

Ермак заразился коронавирусом

Андрей Ермак заразился коронавирусом
Андрей Ермак заразился коронавирусом

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что заразился коронавирусом.

Теги:
#Беларусь #Реджеп Тайип Эрдоган #Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Covid-19
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