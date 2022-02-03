Итоги дня 3 февраля: скандал между Беларусью и Украиной, встреча Зеленского и Эрдогана
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Вечерний дайджест главных событий 3 февраля.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. На утро 3 февраля зафиксировали максимальный показатель за время пандемии — 39 620 случаев инфицирования. Среди новых случаев — 4 446 детей и 1 035 медиков.
Эрдоган в Киеве
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Во время торжественных мероприятий у Мариинского дворца политик поприветствовал представителей Нацгвардии патриотическим лозунгом "Слава Украине".
Во время визита он вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Кроме того, во время встречи были заключены ряд договоров, среди которых соглашение о строительстве в Украине завода по производству БПЛА Байрактар и соглашение о Зоне свободной торговли.
"Украинский беспилотник" в Беларуси
В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима из-за того, что якобы еще 24 января над территорией страны был сбит "украинский беспилотник" Spectator. Пропагандистские СМИ России и Беларуси заявили, что "летательный аппарат НАТО" запустили якобы для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".
Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что аппарат не является "Спектатором".
Военные США уничтожили топ-террориста
На территории Сирии был ликвидирован главарь террористической организации "Исламское государство".
Во время штурма спецназа США он лично привел в действие взрывное устройство, которое привело к серии взрывов и масштабным разрушениям.
Ермак заразился коронавирусом
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что заразился коронавирусом.
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