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Підсумки дня 6 лютого: Олімпіада 2022, нові прогнози щодо вторгнення Росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 06 лютого 2022, 19:56
Ключові події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 6 лютого.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

Після рекордного зростання захворюваності в Україні, яке зафіксували цього тижня, на вихідних кількість нових випадків COVID-19 традиційно пішла на спад. Попри це, збільшилася кількість госпіталізованих.

У США оцінили, які втрати завдасть вторгнення Росії в Україну

Загроза вторгнення Росії нікуди не поділася
Загроза вторгнення Росії нікуди не поділася

За розрахунками розвідки США, Україна може втратити до 25 тисяч військовослужбовців у разі початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед мирного населення втрати можуть бути вдвічі більшими.

На тлі цього із США до Польщі було перекинуто додатковий контингент військ, чисельністю 1700 військовослужбовців.

Водночас глава МЗС України закликав громадян не "вірити апокаліптичним прогнозам" і додав, що у різних столицях прораховують різні варіанти розвитку подій.

Олімпіада в Пекіні

Олімпійські ігри у Китаї
Олімпійські ігри у Китаї

У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні планувалося розіграти 7 комплектів нагород, однак одні старти довелося перенести через негоду.

"Телеграф" вів текстову трансляцію дня змагання і публікував дані про медальний залік.

Україна програла Іспанії матч за "бронзу" Євро-2022 з футзалу

Україна та Іспанія зіграли за бронзу в Євро-2022
Україна та Іспанія зіграли за бронзу в Євро-2022

Збірна України з футзалу провела малий фінал за "бронзу" із командою Іспанії. Зустріч відбулася в Амстердамі (Нідерланди) на арені Ziggo Dome та завершилася з рахунком 4:1 на користь іспанців.

Теги:
#Україна #Росія #Олімпіада #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 6 лютого: Олімпіада 2022, нові прогнози щодо вторгнення Росії
Дата публікації
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Ключові події дня
Підсумки дня 6 лютого: Олімпіада 2022, нові прогнози щодо вторгнення Росії
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