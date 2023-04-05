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Війна — день 406: окупанти готуються до боїв за Крим, але продовжують атакувати Бахмут

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються 406 днів
Бої за Україну продовжуються 406 днів

Оперативно про головне 5 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 406 днів. Окупанти продовжують атакувати Бахмут і змогли помістити свій прапор над зруйнованим будинком адміністрації, проте бої за місто продовжуються, а заяви росіян про встановлення контролю над містом не відповідають дійсності. При цьому загарбники активно готують Крим до боїв та продовжують споруджувати там укріплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що шкодує про те, що 1994 року схиляв Україну до відмови від ядерної зброї.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну) погодитись на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю", — заявив Клінтон.

З даними за 2 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 403: росіяни атакують Бахмут і готуються до нового ракетного удару

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 404: на Донбасі тривають важкі бої, росіяни атакують мирні міста

Інформація за 4 квітня доступна у зведенні: Війна — день 405: окупанти змінюють тактику обстрілів та штурмують Бахмут

Теги:
#Україна #Росія #Війна