Війна — день 407: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою

Оперативно про головне 6 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 407 днів. Найбільш складною ситуація залишається в Бахмуті, де бої йдуть за окремі вулиці та будинки. При цьому в деяких джерелах з’явилася інформація про те, що ЗСУ досягли певного успіху в районі Авдіївки. Небезпечною також залишається ситуація у Чорному морі, де супротивник тримає шість ракетоносіїв, що може свідчити про підготовку до нового ракетного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Протягом доби 5 квітня противник активно обстрілював Сумську область. За даними місцевої влади, там було зафіксовано 230 прильотів.

00:00 У ДПСУ кажуть, що росія, вочевидь, хоче перекинути частину своїх військ з Білорусі на Донбас. Нині там перебуває близько 4 тисяч солдатів.

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 404: на Донбасі тривають важкі бої, росіяни атакують мирні міста

Інформація за 4 квітня доступна у зведенні: Війна — день 405: окупанти змінюють тактику обстрілів та штурмують Бахмут

З даними за 5 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 406: окупанти готуються до боїв за Крим, але продовжують атакувати Бахмут