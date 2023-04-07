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Війна — день 408: росіяни продовжують безуспішно штурмувати Бахмут

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну продовжуються 408 днів
Бої за Україну продовжуються 408 днів. Фото Колаж

Оперативно про головне 7 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 408 днів. На Донбасі продовжуються активні бойові дії — війська окупантів продовжують загалом безуспішні штурми позицій ЗСУ, при цьому зазнаючи суттєвих втрат як у техніці, так і в живій силі. Особливо запеклі бої, як і раніше, відбуваються у районі Бахмута (Донецька обл.). Там російська регулярна армія та найманці ПВК "Вагнера" продовжують намагатися пробити українську оборону, проте фронт на околицях міста, за деякими даними, "став намертво". У районі Авдіївки у окупантів також немає жодних успіхів: крайня спроба наступу провалилася і завдала росіянам лише чергових втрат.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння, заявив начальник Генштабу національної оборони Греції генерал Константінос Флорос.

Про те, що відбувалося 4 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 405: окупанти змінюють тактику обстрілів і штурмують Бахмут

Інформація за 5 квітня доступна у зведенні: Війна — день 406: окупанти готуються до боїв за Крим, але продовжують атакувати Бахмут

З даними за 6 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 407: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою

Теги:
#Україна #Росія #Війна