Угроза наступления России и отставка Разумкова: каким будет октябрь для Украины

В октябре стоит ждать отставки Разумкова и обострения на Донбассе, прогнозируют эксперты

В четверг, 30 сентября, стало известно, что в Верховной Раде начат процесс отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

Напомним, конфликт между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" обострился в связи с его реакцией на законопроект об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию.

Этот же вопрос стал камнем преткновения и в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Рады. Они прекратили общение, утверждает источник "Телеграфа" в партии "Слуга народа".

Основные события вокруг (не)снятия Разумкова будут развиваться уже совсем скоро. О том, чего ожидать от второго месяца осени во внутриполитическом и внешнеполитическом смысле, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что в октябре политическую жизнь Украины будут определять три основных тренда.

"Первый из них – кадровые перестановки в высших эшелонах власти. То, что в Офисе президента хотят отправить в отставку главу парламента Дмитрия Разумкова – уже не секрет. Но кроме него, портфелей могут лишиться и несколько министров, включая главу Минобороны", – считает эксперт.

Вторым трендом он называет нарастающее противостояние центральной и местных властей за то, на кого из них ляжет ответственность за очередное повышение тарифов на коммунальные услуги, которое неизбежно.

И хоть президент Зеленский дал 30 сентября слово, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не повысятся до весны, слова у нашей власти очень часто расходятся с делами.

"Сейчас центр стремится переложить на плечи местных бюджетов финансовую нагрузку от компенсирования разницы между тарифами для потребителями и ценой газа на бирже. У местных бюджетов таких денег нет, поэтому "фронда мэров" в ближайшее время может стать реальностью", – прогнозирует Даниил Богатырев.

Третий тренд, по его словам, долгосрочный – фискализация всего и вся.

"То есть, повышение налогов, учреждение новых налогов, и попытки обложить налогами всех, кто по каким-то причинам от них уклоняется. Этот тренд обусловлен необходимостью компенсировать бюджетный дефицит и желанием властей, буквально, "выбить" деньги на его покрытие у населения", – поясняет эксперт.

Политолог Кирилл Сазонов рассуждает так: "Уже очевидно, что слухи о внеочередных выборах президента и парламента осенью останутся слухами. Выборов не будет. Так что никаких серьезных политических потрясений ждать не стоит. Интрига только с отставкой спикера Разумкова. Но не факт, что есть голоса за нового спикера (по информации "Телеграфа", повышение прочат первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку — ред.). Так или иначе, эта борьба не влияет на ключевые процессы – останется в рамках ВР".

Но безоблачной осень не будет, считает Кирилл Сазонов. По его мнению, вполне возможно дальнейшее обострение на фронте.

"Киев категорически отказался играть по сценарию московского прочтения "минских соглашений", президент Зеленский на всех площадках поднимает тему Крыма. И Кремль, естественно, пойдет на обострение. Так что внутриукраинская политика не обещает никаких потрясений. А от внешней можно ждать самых плохих новостей", – говорит политолог.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда самым важным вызовом, который существует постоянно, считает агрессивные действия со стороны России.

"И поскольку в октябре – день рождения Путина (7 октября президенту РФ исполнится 69 лет – прим. ред.), а Россия очень любит "преподносить" своеобразные "подарки", нужно готовиться к новым вызовам. И понимать, что они будут постоянными, – предупреждает эксперт. – Например, недавнее соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа в обход украинской территории – далеко не конец энергетического давления на нас со стороны РФ".

Прогнозирует Евгений Магда и продолжение россиянами боевых действий на Донбассе, с их возможным обострением.

"Просматривается желание российской власти избегать любых контактов с Украиной, не давать шансов на урегулирование конфликта. А потому я очень скептически оцениваю возможность проведения саммита "нормандской четверки" в ближайшее время", – говорит эксперт.

Еще одним не менее очевидным вызовом, который перетечет в октябрь, Евгений Магда считает очередные агрессивные заявления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Украине следует на них сдержанно реагировать, – отмечает эксперт. – Укрепляться в военно-политической сфере. И, наконец, определиться с тем, будем ли мы вводить секторальные санкции против Беларуси. Или наша власть считает нормальным торговать с государством, которое на политическом уровне уже можно называть соучастником агрессии против Украины?"

Евгений Магда также напоминает, что в первой декаде октябре пройдет саммит Украина-ЕС.

"Для нашей страны он – своеобразное испытание, – считает эксперт. – У ЕС накопилось много вопросов касательно осуществления реформ и борьбы с коррупцией в Украине. И нашим властям, дипломатам, придется попытаться на эти вопросы дать эффективный и понятный ответ".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что изменится в Украине с 1 октября 2021 года.