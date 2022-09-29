Чего ожидать от Путина: прогноз генерала

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пояснил резкую смену путинских планов касательно Украины

Проведенные на скорую руку и вне даже подобия легитимности псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей уже нашли свои продолжения в виде нелепых заявлений коллаборантов. Так, главарь боевиков так называемой "днр" денис пушилин заявил, что после вхождения этой псевдореспублики в состав рф, война перейдет в новую фазу ведения боевых действий, а вся "конституционная" территория квазиобразования будет "освобождена".

Тем временем, в Кремле традиционно размыто комментируют цели так называемой "военной спецоперации" в Украине. И продолжают бряцать ядерным оружием.

Эксклюзивно для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пояснил резкую смену путинских планов касательно Украины и новый виток эскалации.

путин понял, что проигрывает на военном и дипломатическом поле боя

По словам генерала Романенко, вовсе не случайно частичная (а по сути, всеобщая) мобилизация, а также псевдореферендумы на временно оккупированных рф территориях Украины были объявлены путиным после возвращения с провального для него саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в середине сентября в узбекском Самарканде.

"Зная историю жизни, службы, работы путина, можно понять, что он человек очень обидчивый и злопамятный. При этом позиционирует себя великим императором. И соответствующим образом относился к руководителям стран, которые считал вассальными. Особенно это касалось бывших республик Советского Союза, в том числе – азиатских. Но на фоне ослабления россии, вызванного поражениями в войне против Украины, ситуация резко изменилась, – поясняет эксперт. – К путину бумерангом вернулось то пренебрежение, с которым он относился к другим. Фактически, пошла "отдача". На саммите ШОС путина открыто ставил на место Китай, который становится всё сильнее, а в военном и экономическом смысле давно превосходит россию. Но и остальные участники саммита припомнили путину его постоянные опоздания на официальные мероприятия. В итоге его встречали не по рангу, он сам вынужден был постоянно ждать всех, нервничать".

Всё это, продолжает генерал, взбесило путина. И он, вернувшись с саммита ШОС, где не то что не нашел союзников, а скорее стал "мальчиком для битья", поспешно сформулировал три новые позиции для войны против Украины – мобилизация, псевдореферендумы, ядерные угрозы. На ситуацию, по мнению Игоря Романенко, наложилось и то, что перспективы на фронте негативны для рф. Понимая это, путин хочет как-то переломить ситуацию. В итоге 21 сентября появилось соответствующее обращение.

В ответ наши союзники в лице американцев спустя несколько дней четко сформулировали свою позицию касательно путинских пугалок ядерным оружием.

"Суть ее – это так просто не пройдет. Ему и ранее говорили, что ответные меры даже просто за подобный шантаж коснутся его лично, членов его семьи, ближайшего окружения. Также на Западе пояснили Кремлю, что контролируют ситуацию, начиная от момента принятия подобного рода решения (касательно ядерной кнопки) до всех этапов последовательности действий, включая подачу соответствующей команды. Даже в случае попытки применения тактического ядерного оружия малой мощности", – поясняет генерал.

Но Кремль всё же решил попытаться реализовать свои новые стратегии по войне в Украине.

Кремлю уже ничего не поможет, но…

По словам генерала, несмотря на огромные проблемы с мобилизацией в рф и ослабление позиций Кремля самим фактом ее проведения, забрасывание на фронт десятков тысяч новых солдат повышает потенциал противника.

"Это надо учитывать, делая всё, чтобы такой потенциал рос как можно медленнее, а уничтожался, раз уж попал на фронт, как можно эффективнее. Либо сдавался в плен, к чему призывают и президент, верховный главнокомандующий Зеленский, и главком ВСУ Залужный", – отмечает Игорь Романенко.

Что касается псевдореферендумов, то, по его словам, изначально было понятно, что всё это тотальная фальсификация.

"Под дулами автоматов, под принуждением, с составлением списков тех, кто голосует "против" (какая там тайна голосования!). Делать анализ такого рода действий не имеет смысла. Предсказуемо прозвучали призывы главарей донбасских псевдореспублик и кремлевских ставленников в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей к Кремлю сделать их скорее частью рф. Зачем это делается столь ускоренными и столь явно незаконными темпами? Потому что путину срочно необходима пауза в боевых действиях. Он видит плохие для своей армии перспективы на фронте. И пытается как-то приостановить наступление ВСУ", – поясняет генерал.

Украинское руководство, в свою очередь, не идет на переговоры на российских условиях. Потому что те условия предполагают легитимизацию захваченного рф, которая после этого тут же начнет подготовку к следующему этапу войны. Мы согласны на переговоры, но не на таких условиях, акцентирует Игорь Романенко.

И путин, продолжает генерал, вынужден был устроить псевдореферендумы, чтобы назвать эти территории российскими и получить возможность защищать их, согласно действующему законодательству рф. В том числе – с применением оружия массового уничтожения, включая тактическое ядерное.

"Наши союзники, обладающие ядерным арсеналом – и американцы, и британцы, – уже предупредили: если рф попытается пойти на такой шаг – последствия для нее будут катастрофические. Высшее военно-политическое руководство Украины также реагирует соответствующим образом. Уверен – Кремлю уже ничего не поможет. Но ждать от него можно чего угодно и готовым надо быть к чему угодно, – предупреждает Игорь Романенко. – Нет сомнений в одном – агрессор будет повержен, а Украина – сильна и свободна как никогда!"