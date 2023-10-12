"Мы выбились из графика войны": ТОП заявлений Буданова из свежего интервью

Собрали самые главные тезисы из свежего интервью главного разведчика страны — о сроках войны с РФ, коварстве Москвы, влиянии арабо-израильского конфликта и многом другом

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов — одна из самых главных костей в "горле" кремлевских властей. Недаром в начале октября его с рядом других украинских военачальников планируют объявить в рф в розыск. Правда, им придется или искать очень долго, или отложить эти планы, как и желание "Киев за три дня" на полку несбывшихся желаний диктатора владимира путина.

Между тем, Буданов занимается плановой работой, а еще — успевает пообщаться с журналистами. Свежее интервью с главным разведчиком страны вышло на "Украинской правде" . Для удобства читателя "Телеграф" сделал выборку важнейших тезисов, прозвучавших от главы ГУР. Далее — прямая речь.

О войне в Израиле и влиянии на Украину

Продолжается операция Израиля по возвращению контроля над территориями, контртеррористическая операция по освобождению захваченных заложников и отражению атаки террористов. Ситуация угрожающая, потому что кроме проблем на юго-западе страны существует также проблема на севере Израиля от группировки Хезболла.

Пока ситуация, скажем так, контролируемая для всех: как для Хезболлы, так и для Израиля. А что будет дальше – увидим.

Мое субъективное мнение [относительно влияния на войну в Украине]: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться.

Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы.

О том, причастна ли к арабо-израильскому конфликту россия

Да. Прежде всего, нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянам группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение.

Все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники.

Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были россияне.

Напомним, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Мы знаем, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей разведывательной информации.

О Третьей мировой войне

Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы.

Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне.

Об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

В их планах особых корректировок нет, так что они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию.

Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили.

Временных [блекаутов в Москве], возможно [стоит ожидать].

Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-нибудь некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе.

Об угрозе уменьшения помощи от Запада

До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас.

О шансах завершения войны в 2023-м

Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения всего этого – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод.

Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно.

О возможных сроках войны

По оценке экономики без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки.

То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго.

Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая.

Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти к верхнему пределу, к крайнему? По факту, все они воюют мобилизованными, ощущают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений.

О ситуации на ЗАЭС

Она все еще угрожает, поскольку мы все должны помнить, что станция остается оккупированной. Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли.

Однако это не снимает вопроса, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого.

[Оккупанты] хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализован по месту.

Все подобные игры всегда очень плохо кончаются. По нашему пониманию это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе.

О смерти Пригожина

Что касается гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор никакого факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем.

Я не знаю, погиб он или погиб.

[Но Шойгу] выдохнул, давайте так скажем.

О болезни Кадырова

Проблемы со здоровьем у него есть, это верно. Он действительно болел, но поправился. Это тоже нужно признать, нравится нам это или не нравится.

У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но это прошло.

О россиянах, влияющих на войну в Украине

По экономическим вопросам реально влияние оказывает Кириенко.

А если вообще, то на любое решение в РФ может влиять г-н Вайно (председатель АП — ред.). Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромно. Есть еще военный блок, там Шойгу сохраняет свое влияние.

И есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа (руководитель 5 службы ФСБ — ред.). Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит.

О возможности переговоров по России

Что вы имеете в виду? Просто переговоры в какой-то момент? Заморозка конфликта?

Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет.

Возможность дипломатии будет в тот момент, когда война будет завершена.

[В России] происходят попытки прощупать международную позицию и позицию внутри Украины совершенно разными путями.