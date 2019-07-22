Итоги 21 июля: выборы в Раду, минирование КПВВ "Майорское" и Бердымухамедов

Новости Украины: В Украине прошли досрочные парламентские выборы. КПВВ "Майорское" заминировали. Президент Туркмении живой.

Выборы в Раду

В воскресенье, 21 июля, прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Голосование длилось с 8 до 20 часов, а на зарубежных избирательных участках проводилось по местному времени страны пребывания.

Граждане, которые голосовали по избирательному адресу, получили два бюллетеня - голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

Тем избирателям, которые временно изменили место голосования, выдали только один бюллетень - для голосования за партии.

280 тысяч 922 украинца воспользовались временным изменением места голосования.

Для проведения выборов образовали 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом работало 102 избирательных участка.

По результатам Национального экзит-пола в Верховную Раду нового созыва прошли партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

В Министерстве внутренних дел Украины доложили о спокойном проведении дня голосования на выборах в Верховную Раду, зафиксированы избирательные правонарушения и курьезные случаи.

В свою очередь, в офис уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой только за первую половину дня поступило порядка 200 обращений граждан Украины по поводу нарушения их избирательных прав.

С результатами подсчета голосов можно ознакомиться здесь.

Минирование КПВВ "Майорское"

Утром в воскресенье в полицию поступило анонимное сообщение о минировании контрольно-пропускного пункта (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Во время проведения проверки прилегающих территорий, пиротехники ГСЧС обнаружили 12 взрывоопасных предметов, в частности, минометную мину.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Операция по разминированию закончилась в 19:00.

Новости о смерти Гурбангулы Бердымухамедова

Новость о смерти президента Туркменистана сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

По его словам, о смерти Бердымухамедова сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде.

"Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сказал Рубаев.

Тем не менее, представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине руководителя страны.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.