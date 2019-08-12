Итоги 11 августа: Курбан-Байрам, консультации по "Нормандскому формату", Нетаньяху приедет в Киев

Новости Украины:Курбан-Байрам. США, Германия и Франция соберутся для консультаций по "нормандскому формату". Нетаньяху встретится с Зеленским.

Курбан-Байрам

Один из двух главных праздников мусульман — Курбан-байрам — начали отмечать 11 августа. Праздник начался через 70 дней после окончания поста Ураза-байрам (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, что является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и продолжается три-четыре дня.

В эти дни в долине Мина, что у Мекки, паломники приносят в жертву животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрагим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с барашком и спас Аврааму сына.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам.

"Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - говорится в поздравлении.

Консультации по "Нормандскому формату"

На следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по "нормандскому формату".

"Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по "нормандскому формату"", - сообщил Курт Волкер.

Ранее, 7 августа Президенты Украины Владимир Зеленский и Российской Федерации Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата".

Перед тем в последний раз в "нормандском формате" встречались советники внешнеполитических ведомств стран - 13 июля в Париже. Тогда удалось договориться о бессрочном прекращении огня с 21 июля. Режим тишины продержался недолго. В частности, 6 августа под Павлополем российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих.

Нетаньяху планирует приехать в Киев

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершит первый за 20 лет визит в Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым визитом Нетаньяху в Киев в течение 20 лет", - говорится в сообщении израильских СМИ.

Нетаньяху будет первым мировым лидером, который встретится с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

МЮ разгромил Челси в первом туре АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый счёт матча — 3:0.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 19 августа. «Челси» днём ранее дома встретится с «Лестер Сити».