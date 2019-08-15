Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича

Новости Украины:Подготовительная группа Рады провела первое заседание. Суд не изменил наказания Зайцевой и Дронову. Гройсман не будет отстранять Кличко. "Динамо" избавилось от Хацкевича.

Первое заседание Подготовительной группы Рады

На 2-м заседании подготовительной депутатской группы, состоящей из новоизбранных депутатов, планировалось рассмотреть вопрос о количестве комитетов Верховной Рады и их состав.

В партии "Слуга народа" на заседании заявили, что не видят необходимости в работе отдельного парламентского комитета по вопросам ситуации на Донбассе.

Кроме этого, партия "Слуга народа" пока не получала официальных предложений относительно формирования коалиции.

В партии "Слуга народа" предлагают создать комитет Верховной Рады по вопросам IT.

Вопроса размещения народных избранников в зале Верховной Рады стал наиболее дискуссионным на заседании подготовительной депутатской группы, однако его рассмотрение прошло конструктивно, к списку традиционных гостей на торжественное открытие работы парламента будут также добавлены гости по пожеланию политических сил, подводя итоги заседания, рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").

Решение суда по виновникам жуткого ДТП в Харькове

Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.

Ранее в этот день Плетнева просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Перепелица потребовал отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного Геннадия Дронова.

Гройсман не будет увольнять Кличко

Действующий состав Кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и еще ряда глав областных государственных администраций рассмотрит уже новый Кабинет министров Украины после его формирования, отмечают в Офисе президента Украины.

Визиты Зеленского и к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Уволен тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич

Киевского «Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним также был уволен весь тренерский штаб первой команды.

Экс-главный тренер Зари Юрий Вернидуб сообщил, что пока не получал приглашения от киевского Динамо.

Руководство Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева и Алексея Михайличенко одними из кандидатов на пост главного тренера команды.

"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче Суперкубка УЕФА и стал обладателем трофея. 3