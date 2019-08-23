Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского

Новости Украины:22 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров на международном уровне, вступили в силу новые штрафы для "евробляхеров", Заря неудачно стартовала в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы.

Новые штрафы для "евробляхеров"

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, отстроченные ранее с 22 мая, вступили в силу в четверг, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили недавние заявления о возможности возвращения России в "Большую семерку" и свои позиции касательно этого вопроса.

Россия рвется в G7: реакция Украины

Посольство Украины в США призывает лидеров стран "Большой семерки" (G7) не отступать от своих принципов и совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению.

Новый Кабмин уже 29 августа

Глава подготовительной депутатской группы, новоизбранный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков не исключает возможности рассмотрения в Верховной Раде Украины 29 августа вопроса формирования правительства. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием подгруппы подготовительной депутатской группы.

Инцидент с водителем в Днепре

В Днепре водитель после остановки патрульным внезапно начал движение и протащил полицейского несколько десятков метров.

Аваков назвал число погибших на Донбассе сотрудников органов внутренних дел

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что за годы независимости страны при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель, а с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 455 полицейских.

Богдан подал в суд на журналистов

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд г.Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации.

Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. ходе разговора Зеленский и Трюдо обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

Стрельба в Кропивницком

Ориентировочно в 11:45 в четверг в Кропивницком возле СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова, при этом есть информация о наличии еще одного пострадавшего.

"Танцы со звездами 2019": все пары

21 августа на ВДНХ прошла вечеринка, где было объявлено участников танцевального шоу, а также танцоров, которые станцуют со знаменитостями.

Разговор Зеленского и Туска

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого собеседники обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

Заря в Лиге Европы

Футболисты луганской "Зари" провели первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

"Скала" возглавил рейтинг Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал заработок известных музыкантов и актеров в 2019 году. В список самых высокооплачиваемых голливудских звезд вошло много популярных актеров, среди которых триумфатор – Дуэйн Джонсон.