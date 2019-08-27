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Вторник, 27.08.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
16:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 19 по 25 августа 2019 года.

Запрос "День Независимости Украины" (более 1,5 млн поисков)

24 августа в Киеве торжественно отпраздновали День Независимости Украины.

Запросы "Танці з зірками", "Надежда Матвеева", "Людмила Барбір", "Серега" (более 100 тыс. поисков)

Новый сезон шоу Танці з зірками собрал, пожалуй, самую неординарный список украинских звезд, в который вошли певец и шоумен Dzidzio, эпатажная певица MARUV, телеведущие Владимир Остапчук и Даниэль Салем, актер театра и кино Михаил Кукуюк и другие. В ходе первого выпуска программы звездные пары представили свои дебютные танцы и получили первые баллы от членов жюри.

Запросы "День прапора""З Днем прапора України", "День прапора 2019" (более 75 тыс. поисков)

Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг.

Запросы "С Днем шахтера", С Днем шахтера открытки (более 30 тыс. поисков)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником.

Запросы "Барселона - Реал Бетис", "Барселона" (более 25 тыс. поисков)

В матче второго тура чемпионата Испании Барселона принимала на своем стадионе Реал Бетис

Запрос "Сара Нетаньяху" (более 20 тыс. поисков)

В ОПУ подчеркнули, что супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не могло затмить важность визита премьера Израиля.

Запрос "Еспаньйол – Зоря" (более 20 тыс. поисков)

В первом матче финального раунда квалификации Лиги Европы Заря уступила на выезде Эспаньолу, открыв счет в игре.

Запрос "Александра Назарова" (более 20 тыс. поисков)

20 августа в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова

Запрос "Ливерпуль – Арсенал" (более 20 тыс. поисков)

Ливерпуль уверенно обыграл лондонский Арсенал в центральном матче третьего тура чемпионата Англии.

Запрос "Динамо Олимпик" (более 40 тыс. поисков)

Вничью (1:1) завершился в субботу, 24 августа, футбольный матч 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком".

Запрос "Алина Паш" (более 10 тыс. поисков)

Выступление Алины Паш на Дне Независимости Украины порадовало не только пользователей Сети, но и Президента Зеленского.

Запрос "Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед" (более 10 тыс. поисков)

Нереализованный Полем Погба пенальти во втором тайме не позволил коллективу Солскьяера разжиться полным набором очков по итогам выездного поединка (1:1).

Запрос Реал Мадрид -Вальядолид (более 10 тыс. поисков)

Мадридский Реал в домашнем матче против Вальядолида не смог заработать три очка.

Запрос "Євробляхи" (более 5 тыс. поисков)

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, отстроченные ранее с 22 мая, вступили в силу в четверг.

В Харькове обвалился мост (более 5 тыс. поисков)

В воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

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