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Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля

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Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля
07:06 Сегодня Телеграф Фото: ОПУ

Новости Украины:Мост в Днепре. Избирательный кодекс. США и ОБСЕ против пересмотра Минских соглашений. Безсмертный о "формуле Штайнмайера". Похищение золотого унитаза Черчилля. Матч Заря - Шахтер. Свитолина и Ястремская на WTA Premier. Новый дизайн Facebook. Кира Найтли стала мамой.

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США, Facebook, ОБСЕ, Днепр, Элина Свитолина, Шахтер, Мост, Заря, Кунис, Эштон Катчер, Избирательный кодекс, SpaceX, Владимир Зеленский, Роман Безсмертный, Уинстон Черчилль, Робин Райт, Борис Филатов, ОРДЛО, Формула Штайнмайера, Курт Волкер, Девин Хэйни, Заур Абдуллаев, Вадим Присайко, ира Найтли.
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