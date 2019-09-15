Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля

Борис Филатов неделю назад открыл Новый мост в Днепре, который сегодня осматривал Владимир Зеленский.
В субботу, 14 сентября, Владимир Зеленский с рабочим визитом находится на Днепропетровщине, где у него были планы представить нового главу Днепропетровской ОГА и осмотреть открытый после капитального ремонта Новый (Центральный) мост, о сроках открытия которого ранее поспорили президент Украины и городской глава Борис Филатов.
Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.
Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.
Так Зеленский указал, что Избирательный кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, не соответствующие Конституции Украины.
Глава ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе.
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, и председатель в ОБСЕ Мирослав Лайчак настаивают, что пересмотр Минских соглашений не должен быть вариантом, который рассматривается.
Под "формулой Штайнмайера" можно спрятать что угодно, считает Безмертный.
Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный объяснил предысторию появления "формулы Штайнмайера".
Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об "особом статусе" Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.
В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.
Сделанный из золота унитаз считается произведением искусства а его цена превышает миллион евро.
Луганской Заре едва не удалось отобрать очки у донецкого Шахтера.
В 7-м туре украинской Премьер-лиги состоялось донецкое дерби Шахтер - Заря. Горняки отпраздновали непростую победу со счетом 4:3.
Девин Хейни одержал досрочную победу над Зауром Абдуллаевым.
В Нью-Йорке завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли претенденты на временный чемпионский титул WBC в легком весе 25-летний российский боксер Заур Абдуллаев и 20-летний американец Девин Хейни.
Первая ракетка Украины пытается пробиться на Итоговый турнир WTA.
Две украинки планируют выступить на турнире WTA Premier, который пройдет с 14 по 20 октября в Москве, Россия.
Компания SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового космического корабля Crew Dragon, а именно системы аварийного спасения.
Идея состоит в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.
В мае на ежегодной конференции F8 команда Facebook представила новый дизайн соцсети. И теперь наконец началось его тестирование.
Новый дизайн веб-версии появился лишь у некоторых пользователей. Сначала у них странице высвечивается уведомление об изменениях и о том, что редизайн запущен пока только в тестовом режиме.
Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер тайно посетили форум YES, который прошел в Киеве
Американская актриса, известная по роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный дом", стала гостьей форума "Ялтинская европейская стратегия".
Звезда "Пиратов Карибского моря" стала мамой.
Супруги пытаются не афишировать подробности личной жизни, но на днях Кира Найтли и Джеймс Райнтон таки попали в объективы папарацци.