Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля

1 Борис Филатов неделю назад открыл Новый мост в Днепре, который сегодня осматривал Владимир Зеленский. В субботу, 14 сентября, Владимир Зеленский с рабочим визитом находится на Днепропетровщине, где у него были планы представить нового главу Днепропетровской ОГА и осмотреть открытый после капитального ремонта Новый (Центральный) мост, о сроках открытия которого ранее поспорили президент Украины и городской глава Борис Филатов. Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.

2 Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс. Так Зеленский указал, что Избирательный кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, не соответствующие Конституции Украины.

3 Глава ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, и председатель в ОБСЕ Мирослав Лайчак настаивают, что пересмотр Минских соглашений не должен быть вариантом, который рассматривается.

4 Под "формулой Штайнмайера" можно спрятать что угодно, считает Безмертный. Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный объяснил предысторию появления "формулы Штайнмайера".

5 Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об "особом статусе" Донбасса. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

6 В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля. Сделанный из золота унитаз считается произведением искусства а его цена превышает миллион евро.

7 Луганской Заре едва не удалось отобрать очки у донецкого Шахтера. В 7-м туре украинской Премьер-лиги состоялось донецкое дерби Шахтер - Заря. Горняки отпраздновали непростую победу со счетом 4:3.

8 Девин Хейни одержал досрочную победу над Зауром Абдуллаевым. В Нью-Йорке завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли претенденты на временный чемпионский титул WBC в легком весе 25-летний российский боксер Заур Абдуллаев и 20-летний американец Девин Хейни.

9 Первая ракетка Украины пытается пробиться на Итоговый турнир WTA. Две украинки планируют выступить на турнире WTA Premier, который пройдет с 14 по 20 октября в Москве, Россия.

10 Компания SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового космического корабля Crew Dragon, а именно системы аварийного спасения. Идея состоит в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.

11 В мае на ежегодной конференции F8 команда Facebook представила новый дизайн соцсети. И теперь наконец началось его тестирование. Новый дизайн веб-версии появился лишь у некоторых пользователей. Сначала у них странице высвечивается уведомление об изменениях и о том, что редизайн запущен пока только в тестовом режиме.

12 Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер тайно посетили форум YES, который прошел в Киеве Американская актриса, известная по роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный дом", стала гостьей форума "Ялтинская европейская стратегия".