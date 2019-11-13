Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"

1 Нурсултан Назарбаев предлагает Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в Казахстане. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что лидеры России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана. Комментируя предложение Назарбаева, представитель Кремля заявил, что Москва "традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений". В свою очередь глава МИД Украины объяснил, что встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна.

2 У Кучмы говорят, что на заседании ТКГ были сняты все препятствия для проведения встречи в нормандском формате. На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). Тем не менее, в Кремле хотят, чтобы Киев начал прямые переговоры с Донецком и Луганском.

4 В Раде поймали на "кнопкодавстве" нардепа, предлагавшего за это сажать в тюрьму. Сегодня в Верховной Раде был зафиксирован четвертый случай "конпкодавства" за время работы нового созыва. Но если раньше этим "страдали" "Слуги народа", то теперь попался нардеп из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь.

5 Кива принес в Раду "резиновое изделие" На сегодняшнее заседание Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в маске Джокера - персонажа известного фильма.

6 Зверев сенсационно обыграл Надаля на старте Итогового турнира ATP Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Александру Звереву в стартовом матче на Итоговом турнире ATP.

7 Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта. Капитан и форвард каталонской Барселоны Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта по окончанию сезона-2019/20.

8 Одиозный Тайсон Фьюри может провести бой в октагоне. Обладатель титула чемпиона UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочичем может провести поединок с британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри в супертяжелой весовой категории по боксу.

9 Украинская журналистка Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Телеведущая "ТСН" заявила, что борьба началась, и она уже почувствовала: "путь не будет легким".

10 Все туры конкурса можно посетить бесплатно. Следить за ходом конкурса можно будет также онлайн. Пятый Международный конкурс оперных певцов имени Соломии Крушельницкой начинается 12 ноября во Львовской национальной опере.

11 Мировая премьера американского боевика состоится весной 2020 года. На официальных страницах в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook одновременно появились публикации о том, что съемки девятой части культового американского боевика "Форсаж" официально завершены.