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Понедельник, 18.11.2019
Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле
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Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле

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Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле
07:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:День студента. Новый Раздол без тепла и света. Еще один погибший от взрыва в Балаклее. Ничья на матче Сербия - Украина и другие.

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Шакира, Украина-Сербия, День студента, Балаклея, Захваченные корабли, Новый раздол.
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