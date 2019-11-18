Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле

2 Новый Раздол без отопления и электричества, водоснабжение под угрозой. "Нафтогаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

3 Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех, один военнослужащий умер в больнице. Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

4 Россия вернет Украине захваченные корабли ВМС 18 ноября. Украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву 18 ноября. Адвокат украинских моряков Полозов считает, что после возвращения в Украину захваченных кораблей РФ должна прекратить уголовное преследование украинских моряков.

5 Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте. Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

6 Команда Роналду оказалась на втором месте в группе. Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Люксембурга со счётом 2:0.

7 Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019 Валентина Семеренко и Дарья Блашко вошли в десятку лучших биатлонисток по итогам масс-старта на предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене.

8 Джошуа заработает сумасшедшую сумму денег в реванше с Энди Руисом. Стали известны гонорары чемпиона IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руиса и Энтони Джошуа за поединок в Саудовской Аравии.

9 Американская певица может отменить свой мировой тур из-за плохого самочувствия. Во время шоу на сцене звезде даже сложно дышать. С этим состоянием Гранде борется уже три недели. Однако пока ни лечение, ни отдых не спасают ее.

10 После презентации долгожданного трейлера американский стриминговий сервис Netflix представил новые постеры персонажей третьего сезона "Короны" (The Crown). Лента поразит зрителей не только сюжетными перипетиями, но и обновленным актерским составом. Премьера нового сезона состоялась 17 ноября 2019 года.