Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса

ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму.
Европейский Союз внес в санкционный список семерых человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, оккупированном РФ.
Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".
Канада ввела санкции против шести человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года.
Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи.
Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.
В Китае число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8,1 тыс человек.
Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152. Как следует из информационных сообщений, опубликованных в четверг комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов достигло 171.
В ВОЗ призвали все страны мира подготовиться к противодействию новому виду коронавируса.
В Украине запустят "горячую линию" для консультаций по ситуации с коронавирусом.
Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 31 января понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.
Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Полузащитник Бруну Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из португальского Спортинга. Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов".
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали призерками международных соревнований Springer-Meeting.
18-й турнир Springer-Meeting, в программу которого традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин, состоялся в Коттбусе (Германия) 29 января, а украинские легкоатлетки разделили между собой 1 и 2 места
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, сделала первое заявление от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны.
"Вилланы" имеют очень глубокую и достойную историю.
Астон Вилла героически обыграла Лестер (2:1) в полуфинальном матче Кубка английской лиги и добыла путевку в финал турнира, где 1-го марта встретится с Манчестер Сити.
"Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии
Обнародованы имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки на церемонии "Оскар 2020".
Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов
Церемония вручения призов "Сезар" состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.
Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020
Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020, которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Рэперша Alyona Alyona презентовала новый клип
Звезда решила порадовать поклонников еще и клипом, который опубликовала на своем ютуб-канале.
Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020
Модельер рассказал, как не бояться экспериментировать с цветами и выглядеть в тренде.