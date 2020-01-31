Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса

2 Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

4 Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 31 января понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

5 Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии. Полузащитник Бруну Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из португальского Спортинга. Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов".

6 Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали призерками международных соревнований Springer-Meeting. 18-й турнир Springer-Meeting, в программу которого традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин, состоялся в Коттбусе (Германия) 29 января, а украинские легкоатлетки разделили между собой 1 и 2 места

7 Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, сделала первое заявление от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны.

8 "Вилланы" имеют очень глубокую и достойную историю. Астон Вилла героически обыграла Лестер (2:1) в полуфинальном матче Кубка английской лиги и добыла путевку в финал турнира, где 1-го марта встретится с Манчестер Сити.

9 "Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии Обнародованы имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки на церемонии "Оскар 2020".

10 Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов Церемония вручения призов "Сезар" состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.

11 Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020 Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020, которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

12 Рэперша Alyona Alyona презентовала новый клип Звезда решила порадовать поклонников еще и клипом, который опубликовала на своем ютуб-канале.