Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады

1 Иран предложил компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе PS752 в размере 80 тысяч долларов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на 80 тыс. долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения. Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране.

3 В столице Украины прошла литургия по случаю годовщины интронизации предстоятеля ПЦУ. В Свято-Михайловском соборе прошла праздничная Божественная литургия по случаю первой годовщины интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины.

4 Законопроект о "кнопкодавстве" может быть рассмотрен в Раде на предстоящей сессии. Верховная Рада на предстоящей третьей сессии, которая откроется уже 4 февраля, может рассмотреть законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае установления судом факта неличного голосования. Также Рада на следующей неделе может предварительно одобрить уменьшение своего состава и переход к пропорциональным выборам.

5 Оккупанты 2 февраля 11 раз нарушили режим "тишины", ранив троих военнослужащих ВСУ. 2 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

6 Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов Артем Милевский отметился голом в контрольном поединке против Крыльев Советов (1:1) из России.

7 Жерсон Родригес отличился дебютным голом за турецкий Анкарагюджю. Люксембуржский нападающий Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды играющий за турецкий Анкарагюджю, отличился в дебютной игре за турецкий клуб.

8 Джокович завоевал титул Australian Open, в тяжелом матче обыграв Тима Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима в напряженном поединке из пяти сетов.

9 Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России Карен Чухаджян оказался сильнее Сергея Воробьева и завоевал титул WBA International в полусреднем весе.

10 Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин". Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).

11 Ровно 5 лет назад Андрей Кузьменко погиб в жутком ДТП. Ему было бы 51, а Украина могла бы слушать все новые песни культового артиста. Прошло уже 5 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко.

12 Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию BAFTA. 2 февраля в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения премиями BAFTA. За месяц до происшествия представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.