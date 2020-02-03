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Понедельник, 03.02.2020
Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады
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Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады

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Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады
07:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Иран предложил компенсацию за авиакатастрофу МАУ. Новый трудовой кодекс. Годовщина интронизации Епифания. Повестка дня Рады и другое.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Епифаний, ПЦУ, PS752.
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