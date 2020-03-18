Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта

Все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19 за 17 марта. Хроника чрезвычайного происшествия .

Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта

Члены Нацкорпуса митинговали под Радой, требуя отправить нардепов на карантин.

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Председатель "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что еще одно внеочередное заседание Рады может состояться уже на следующей неделе.

Также Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора Александр Соколов.

За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады предложил кандидатуру Венедиктовой на пост главы ОГП.

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В Украине котировки гривни на межбанковском валютном рынке заметно просели к доллару США.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 17 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 27,07/27,09 грн/долл., что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса во вторник и потянул за собой курс он-лайн обмена коммерческих банков, к которому Нацбанк посоветовал обращаться гражданам.

В НБУ заверяют, что влияние кризиса окажет нейтральный или положительный эффект на платежный баланс Украины.