Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта

Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19 за 17 марта. Хроника чрезвычайного происшествия.
Верховная Рада провела внеочередное заседание из-за вспышки коронавируса.
В Киеве прошло внеочередное заседание Верховной Рады.
Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Члены Нацкорпуса митинговали под Радой, требуя отправить нардепов на карантин.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Венедиктову на должность генпрокурора.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады предложил кандидатуру Венедиктовой на пост главы ОГП.
За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.
В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора Александр Соколов.
Также Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Председатель "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что еще одно внеочередное заседание Рады может состояться уже на следующей неделе.
В Украине котировки гривни на межбанковском валютном рынке заметно просели к доллару США.
Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 17 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 27,07/27,09 грн/долл., что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса во вторник и потянул за собой курс он-лайн обмена коммерческих банков, к которому Нацбанк посоветовал обращаться гражданам.
В НБУ заверяют, что влияние кризиса окажет нейтральный или положительный эффект на платежный баланс Украины.
"Союз 90/Зеленые" призывают Украину не соглашаться на создание консультативного совета с "представителями" ОРДЛО.
Во фракции Бундестага "Союз 90/Зеленые" раскритиковали инициативу создания консультативного совета с привлечением так называемых "представителей" ОРДЛО в составе политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих.
Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований позиций Объединенных сил в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области во вторник.
Жизнь Дмитрия Лисового трагически оборвалась.
Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате автокатастрофы
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Федерация тенниса Франции приняла решение перенести Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса.
ЧЕ по футболу пройдет в следующем году.
УЕФА принял решение перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год.
Менеджер Бернли Дайч стал лучшим тренером АПЛ в феврале.
Наставник Бернли Шон Дайч был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале.
Актер из "Игры престолов" заразился коронавирусом
У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус.
Украинские звезды совместно с Минздравом записали советы, как защититься от вируса.
Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения в информационной кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса.
Названы лауреаты антинаграды "Золотая малина" 2020 года
Организаторы премии "Золотая малина", которая присуждается за сомнительные заслуги в области киноискусства, назвали победителей этого года. Лидером по количеству антипремий стал мюзикл "Кошки", который был признан худшим в шести категориях.
Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу
Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова), которая в прошлом выступала под псевдонимом Эрика, вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу.
Канадский певец и автор песен установил рекорд в чарте Billboard по количеству своих песен, попавших в топ-100.
Рэпер Дрейк установил новый рекорд в истории американского музыкального чарта Billboard - его песня Oprah’s Bank Account стала 208-й в карьере, попавшей в топ-100.