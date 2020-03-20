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РФ не пропускает в Украину транзитную фуру с марлей для повязок

РФ не пропускает в Украину транзитную фуру с марлей для повязок
22:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:РФ не пропускает через границу украинскую фуру медицинской марли.

Россия не пропускает через границу фуру медицинской марли для пошива медицинских повязок, которая из Узбекистана следует транзитом в Украину в адрес компании "Текстиль-Контакт"заявляет собственник компании Александр Соколовский.

"С такой ситуацией мы еще не сталкивались. В 200 км от Киева на российско-украинской границе со среды (с 18 марта) стоит фура медицинской марли, которая транзитом (!!!) через Россию едет к нам из Узбекистана. Но ее вопреки всем международным нормам и правилам не пускают в Украину. И несколько наших швейных фабрик, отложившие другие заказы и развернувших на днях производство медицинских марлевых повязок, останутся без сырья", - написал Соколовский на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что сейчас швейное производство полностью зависит от импорта, поскольку принадлежавший "Текстиль-Контакту" крупный производитель хлопчатобумажных тканей (в том числе марли) – ПО "ТК-Донбасс" с 2014 года находится "в зоне оккупации и не работает".

"Поэтому тот грабеж, который на наших глазах происходит на российско-украинской границе, рубит нас и других производителей медицинских масок "под корень". В частности, наш "ТК-Домашний Текстиль" скоро выработает имеющееся сырье и мы не понимаем, что говорить по срокам будущих поставок заказчикам! Ведь непонятно, как теперь отправлять заказанные и оплаченные новые партии марли из Узбекистана в Украину - с одной стороны у них Иран, с другой - транзит через Россию", - негодует собственник "Текстиль-Контакта".

Со ссылкой на юристов он добавил, что "это чистый беспредел со стороны российского правительства". Ведь российская таможня выполняет его постановление от 2 марта 2020 года о временном запрете на вывоз отдельных видов продукции из РФ.

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"Но вывоз и транзит - это разные процедуры и согласно норм международных перевозок транзитных грузов это не должно касаться!", - пишет он, и добавляет, что, тем не менее, постановлением запрет касается и "помещенных под таможенные процедуры" товаров.

"Что совершенно не законно, но таможенникам пофиг - и они теперь до июня могут или держать марлю у себя, а в июне или после нового продления карантина пропустить, когда она никому уже не будет нужна...", - подчеркивает Соколовский.

По его словам, юристы четко дают заключение, что это постановление нарушает статью V о свободе транзита Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947).

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"Я понимаю, что делать и как достучаться в любые кабинеты, когда проблема в Украине. Но как помочь производству и разрулить в такой ситуации? Знаю, что у меня осталось много подписчиков из России. Я понимаю, что мало кто из вас может повлиять на ваших чиновников и на выпуск транзитного груза. Но просто знайте, что эта история накануне пика эпидемии и всего, что нас ждет, ляжет еще одним ярким мазком в общую картину - отжали сначала производство, а теперь еще и не даете нашим швейникам получить оплаченное и произведенное в Узбекистане сырье, которое просто транзитом пересекало территорию России", - написал Соколовский.

Он отметил, что будет просить всех должных лиц в Украине подключиться к решению этой проблемы на международном уровне.

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины - основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове.

Напомним: 

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Украина, Россия, РФ, Граница, Маска, Карантин, Марля, Александр Соколовский, Текстиль-Контакт.
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