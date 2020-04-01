Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"

1 Коронавирус в Украине - все что нужно знать на 31 марта Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда.

3 Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание В связи с введением карантина в Украине запустили спецпрограму "Всеукраинская школа онлайн".

4 В Украине производители курятины снизили цены В Украине производители курятины снизили цены на свою продукцию.

5 "Теплые кредиты": В Украине стартовала новая программа на 2020 год Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению начало процедуру заключения договоров с государственными банками для выдачи "теплых кредитов" на 2020 год.

6 "Антикоронавирусная" работа президента и ОП: Ермак назвал два основных направления Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух основных направлениях работы президента и его офиса по противодействию распространению коронавируса.

7 Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.

11 Итальянский футболист поборол коронавирус Маноло Габбьядини стал первым игроком "Сампдории", у которого обнаружили коронавирус.

12 Верняев сравнялся с Харлан По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.

13 Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера Компания анонсировала изменения в интерфейсе браузера Chrome.

14 Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото) Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение превратить арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.

15 Официально: Google больше не продает Pixel 3 и Pixel 3 XL Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL пропали с официального онлайн-магазина Google.