Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"

Коронавирус в Украине - все что нужно знать на 31 марта
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда.
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
В связи с введением карантина в Украине запустили спецпрограму "Всеукраинская школа онлайн".
В Украине производители курятины снизили цены
В Украине производители курятины снизили цены на свою продукцию.
"Теплые кредиты": В Украине стартовала новая программа на 2020 год
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению начало процедуру заключения договоров с государственными банками для выдачи "теплых кредитов" на 2020 год.
"Антикоронавирусная" работа президента и ОП: Ермак назвал два основных направления
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух основных направлениях работы президента и его офиса по противодействию распространению коронавируса.
Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о введении рынка земли.
Народные депутаты из фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Иван Кириленко зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой предварительно перенесен на июнь, по словам промоутера украинца Александра Красюка.
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Финансовые потери, причинённые "Ювентусу" в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Il Messaggero.
Итальянский футболист поборол коронавирус
Маноло Габбьядини стал первым игроком "Сампдории", у которого обнаружили коронавирус.
Верняев сравнялся с Харлан
По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера
Компания анонсировала изменения в интерфейсе браузера Chrome.
Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото)
Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение превратить арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.
Официально: Google больше не продает Pixel 3 и Pixel 3 XL
Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL пропали с официального онлайн-магазина Google.
Неделя моды отменяется: во Франции отменили показы
Организаторы Французских недель моды решили отменить мероприятия из-за карантина.