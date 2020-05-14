Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 14.05.2020

Динамика статистики предыдущих дней такова:

- на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания Covid-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших - 343;

- днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся;

- 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 297 тыс. 220 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 259, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по Covid-19.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 4 млн 347 тыс. 921 инфицированных Covid-19, рост за сутки составил 85 тыс. 870 случаев заражения.

За последние сутки количество случаев коронавируса в мире увеличилось на 88 тысяч.

Заражение коронавирусом по разным странам на 14.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Излечились более 1,5 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 429 тыс. 348 человек, смертность достигла 298 тыс. 174, излечились почти 1 млн 660 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 млн 390 тыс. 734 (84 тыс. 133 скончавшихся), Великобритании - 230 тыс. 985 (33 тыс. 264), Испании - 228 тыс. 691 (27 тыс. 104), Италии - 222 тыс. 104 (31 тыс. 106), Бразилии - 190 тыс. 137 (13 тыс. 240), Франции - 178 тыс. 184 (27 тыс. 077), Германии - 174 тыс. 098 (7 тыс. 861), Турции - 143 тыс. 114 (3 тыс. 952), Иране - 112 тыс. 725 (6 тыс. 783).

По данным Worldometer, уровень смертности на 1 млн населения в США достиг 257 человек, Испании - 580, Великобритании - 489, Италии - 514, Бразилии - 62, Франции - 415, Германии - 94, Турции - 47, Иране - 81.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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