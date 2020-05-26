Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине

Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
С понедельника, 25 мая, в Украине открываются детские сады. Минздрав опубликовал правила работы дошкольных учебных заведений в рамках смягчения карантина.
Президент назначил глав восьми РГА
Владимир Зеленский провел кадровые ротации глав восьми районных государственных администрациях.
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.
МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Президент поздравил Украинский конгрессовый комитет США с годовщиной создания
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украинский конгрессовый комитет Америки с 80-й годовщиной создания.
Фьюри: Когда я выиграю в Уайлдера, то встречусь с Джошуа
Тайсон Фьюри не собирается встречаться с соотечественником в ближайшее время.
Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке
Златан Ибрагимович покинул тренировочную базу для обследования.
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Рестарт чемпионата Украины состоится уже на этой неделе.
Увы, но концерта не будет: выступление Ленни Кравица перенесли
Обновленные даты концертов обещают объявить позже.
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
Планировалось, что песни будут доступны с декабря 2018 года - января 2019 года. Но не вышли до сих пор.
"Даже не начали производство": когда ждать продолжение сериала "Сплетница"
Продолжение сериала "Сплетница" от HBO выйдет не ранее 2021 года.
Третья часть "Мира Юрского периода" не станет последней (Видео)
Пока неизвестно, повлияет ли эта остановка на дату премьеры картины, которая намечена на 10 июня 2021 года.