Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине

1 Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям С понедельника, 25 мая, в Украине открываются детские сады. Минздрав опубликовал правила работы дошкольных учебных заведений в рамках смягчения карантина.

3 ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

4 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

5 Президент поздравил Украинский конгрессовый комитет США с годовщиной создания Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украинский конгрессовый комитет Америки с 80-й годовщиной создания.

7 Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке Златан Ибрагимович покинул тренировочную базу для обследования.

8 Чемпионат Украины возобновится 30 мая Рестарт чемпионата Украины состоится уже на этой неделе.